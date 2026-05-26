Slušaj vest

Dok većina mladih tek razmišlja o budućnosti, oni već znaju da žele nebo! Plava uniforma u kokpitu "laste". Budući pilot Vojske Srbije spreman je za poletanje s Batajnice. Svi parametri podešeni. Instrumenti svetle, avion rula. Brzina raste, letelica poleće, a iskusna ruka mirno uvodi u horizontalni let. Sve ostalo su znanje, disciplina i veština...

Na Vojnoj akademiji, na Katedri za vojno vazduhoplovstvo, kadeti i vojni gimnazijalci obučavaju se u laboratoriji za simulacije i virtuelnu realnost. Ovde se briše granica između stvarnosti i surovog neba! Na ultramodernim simulatorima prolaze kroz svaki detalj leta mnogo pre nego što prvi put sednu u pravu belu "lastu".

Put do pilotske kabine ne počinje prvim poletanjem, već mnogo ranije, odricanjem, disciplinom, učenjem i velikom željom da jednog dana nose uniformu Vojske Srbije. Konkurs za vazduhoplovni smer otvoren je do 31. maja za 15 mesta na Vojnoj akademiju i 10 u Vojnoj gimnaziji.

Snove o letenju većina onih koji se prijave snevaju još od detinjstva. A kad prođu prijemni, na korak su do toga da san postane realnost.

Brušenje karaktera

1/6 Vidi galeriju Simulatori letenja na Vojnoj akademiji Foto: Ilija Ilić

Da pilot ne postaje svako i da se ovaj poziv gradi godinama rada i učenja, potvrđuje i major Momčilo Kuburić, instruktor letenja na protivoklopnim borbenim helikopterima i nastavnik na Katedri vojnog vazduhoplovstva.

- Pilot se postaje pre svega učenjem, sticanjem znanja, navika i veština. Karakter čoveka se tokom obuke brusi i dobija se željeni efekat potreban da bi se ovaj posao obavljao sigurno i bezbedno. Jedan od benefita ovog poziva jeste težnja čoveka da proširi svoje vidike, a nama je omogućeno da s visine vidimo mnogo dalje i više od drugih. Ipak, osnovni cilj vazduhoplovstva i Vojske Srbije jeste zaštita građana i države Srbije - ističe major Kuburić.

Kadeti već na početku treće godine, tj. u petom semestru, znaju da li će jednog dana upravljati avionom ili helikopterom. Pre toga svi prolaze specijalističke zdravstvene preglede na Institutu za vazduhoplovnu medicinu, gde se utvrđuje zdravstvena sposobnost i podobnost za određeni tip vazduhoplovstva.

major Momčilo Kuburić Foto: Ilija Ilić

Među onima koji već sigurnim korakom idu ka pilotskom pozivu je i Filip Gogić iz Užica, dvadesetogodišnji kadet koji je završio Vojnu gimnaziju.

- Letenje i vazduhoplovstvo privlačili su me od detinjstva. Vojni poziv nosi odgovornost, disciplinu i služenje narodu. Mnogo vremena provodimo na simulatorima gde uvežbavamo procedure pokretanja hladnog, toplog i zagrejanog motora. Pilot Vojske Srbije je častan, hrabar i odgovoran čovek.

Filip Gogić Foto: Ilija Ilić

Ljubav kao vodilja

Sara Živković iz Kruševca završila je srednju stručnu vojnu školu i upisala Vojnu akademiju.

- Tamo sam bila na smeru za održavanje vazduhoplova i tu se rodila ljubav prema avijaciji, a onda sam poželela da budem pilot. Plava uniforma je za mene čast i ponos. Trema i strah uvek postoje, ali to nas drži opreznima. Uz pomoć nastavnika lako se sve savlada. Želim da budem pilot helikoptera - odlučna je Živkovićeva.

Sara Živković Foto: Ilija Ilić

Ljubav prema nebu nema godine, a Dejan Buza iz Novog Miloševa, učenik drugog razreda Vojne gimnazije, sa samo 15 godina već je jasno znao svoj cilj.

- Kad sam bio mali, imao sam želju da letim. Zato sam upisao Vojnu gimnaziju kako bih posle nastavio školovanje na Vojnoj akademiji. Ovo je specifičan i cenjen posao i drago mi je što sam na putu da ostvarim svoj san. Gimnazija me je uozbiljila i već napravila čovekom - odlučno će Dejan, spreman da jednog dana, kao i ostali, čuva nebo Srbije!

Selekcija kandidata iz tri dela

Dejan Buza Foto: Ilija Ilić

Major Momčilo Kuburić objašnjava da je selekcija kandidata sačinjena iz tri dela.

- Psihološka procena i zdravstveno-medicinska procena radi se na Institutu za vazduhoplovnu medicinu VMA. Drugi deo realizuje se na Vojnoj akademiji, gde kandidati polažu prijemni ispit s proverom znanja iz matematike i fizičkom proverom - navodi Kuburić i dodaje:

- Treći deo, ko uspešno savlada prva dva, predstavlja odlazak u 63. padobransku brigadu Aero Niš i dva skoka sa 800 metara, tj. padobransku obuku u trajanju od tri nedelje. I nakon toga selektivna letačka obuka na aerodromu Batajnica u 252. školskoj-trenažnoj avijacijskoj eskadrili, sa izvrsnim nastavnicima letenja, gde se vrši procena podobnosti za upis na studijski program Vojno vazduhoplovstvo.

Foto: Ilija Ilić