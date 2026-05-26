Legitimacije za turističke vodiče i pratioce, konačeno, će da idu ukorak sa svetom, a ministar turizma i omladine Husein Memić ističe da je to značajno jer i ovi stručnjaci iz oblasti turizma treba da budi važni ambasadori Srbije, posebno u susret EXPO.

Husein Memić  Foto: Privatna arhiva, Shutterstock, TO Zlatibor

Novi Pravilnik o obliku i sadržini uverenja i legitimacije turističkog vodiča i turističkog pratioca upravo je stupio na snagu, pa izrada novih, modernih legitimacija može da počne, što će biti, kako navodi Memić, važan iskorak u unapredenju sistema rada u Srbiji.

- Naš cilj je da turistički vodiči i turistički pratioci budu prepoznati kao važni ambasadori Srbije. Uvođenjem modernih, dvojezičnih legitimacija i unapredenjem procedura izdavanja želimo da dodatno podignemo kvalitet usluga, unapredimo profesionalni identitet zaposlenih u turizmu i spremno dočekamo veliki broj stranih gostiju, posebno u susret EXPO 2027 - naglasio je Memić i dodao da je osim važne stavke da će legitimacije biti ne samo na srpskom, već po prvi put i na engleskom jeziku, i sam izgled i materijal od kojih su napravljene biće unapređeni.

