U Srbiju su stigle prave letnje temperature, do čak 33 stepena, koliko je inače uobičajeno za jul! Istovremeno stiže obaveštenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda da je UV zračenje veoma visoko, zbog čega u celoj zemlji važi crveno upozorenje.

Prema prognozama RHMZ-a, Srbija će narednih dana biti pod uticajem pretežno sunčanog i veoma toplog vremena, s temperaturama koje će se u pojedinim krajevima kretati između 29 i 33 stepena Celzijusa. Uz visoke temperature stiže i dodatni rizik - veoma visok UV indeks. Već danas je na snazi crveno upozorenje jer vrednost UV zračenja u celoj Srbiji dostiže čak osam, što predstavlja opasan nivo izlaganja suncu.

Svežije od četvrtka

Za četvrtak se prognozira blagi pad temperature, ali i dalje uz povišenu toplotu i vrednosti koje će se u većini mesta kretati između 24 i 28 stepeni. Istovremeno, UV indeks ostaje visok, u pojedinim gradovima veoma povišen, dok će u nekim regionima biti u narandžastoj zoni, s vrednostima između šest i sedam. Iako će uglavnom preovlađivati toplo vreme, lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova s grmljavinom moguća je u planinskim i južnim krajevima, dok se početkom juna očekuju povremene padavine u brdsko-planinskim predelima i ostalim krajevima.

Zdravstveni rizik

Zbog visoke vrednosti UV indeksa, lekari savetuju oprez u periodu od 10 do 17 časova, kad je intenzitet zračenja najveći, dok kombinacija visokih temperatura i jakog sunčevog zračenja može predstavljati ozbiljan rizik po zdravlje građana.

Dr Radmila Šehić, spec. opšte medicine, kaže za Kurir da je u ovim danima vrlo bitno pripremiti organizam za visoke temperature kako bismo što lakše podneli toplotne talase ovog leta.

Toplotni talas u Evropi Tropski talas je zahvatio i deo Evrope, a ponedeljak je sa 34,8 stepeni Celzijusa bio najtopliji dan u maju u Velikoj Britaniji, kao i najtoplija majska noć koja je ikad registrovana. Izdata su upozorenja na toplotni talas u Francuskoj, u kojoj je zabeleženo sedam smrtnih slučajeva, a ljudi koji su preminuli uglavnom su bili učesnici sportskih aktivnosti. U Italiji je zbog vrućina regulisan rad na otvorenom.

Visok UV indeks može dovesti do: opekotina na koži

prevremenog starenja kože

oštećenja očiju (poput UV keratitisa i katarakte)

slabljenja imuniteta

povećanog rizika od pojave raka kože

- Leto odavno ne čeka svoje vreme, nema više blagog prelaza iz proleća u leto, koji prija organizmu. Već godinama imamo grube promene temperature, koje sa 16-17 stepeni skoče za 10-15, što utiče na termoregulacioni centar u mozgu. Organizam reaguje tako što se šire krvni sudovi, pa prirodnim procesom dolazi do snižavanja krvnog pritiska. Ukoliko se dodatno izložimo visokim temperaturama, može doći do hipotenzije, što kod većine ljudi uslovljava vrtoglavicu, malaksalost, ponekad i trnjenje ruku i nogu - navodi dr Šehić i dodaje da neki ljudi mogu osetiti i lupanje srca.

Telo reaguje

- Organizam se brani znojenjem, čime se kvasi telo i rashlađuje koža. Tada se gube voda i minerali, pa nije retkost da osobe osete grčeve u listovima ili telu. Treća letnja opasnost je sunčanica, kad dolazi do glavobolje. Hipertermija ili pregrejanost organizma dovodi do toplotnog udara. Osoba pocrveni, koža joj ostane suva, gubi snagu, vid joj je otežan, ostaje bez vazduha i sruši se.

Dr Šehić ističe da, ako se takvim osobama ne ukaže elementarna pomoć, kasnije mogu imati zdravstvene posledice.

Vrednosti UV zračenja

Indeks Vrednost Upozorenje

11+ ekstremno visoka ljubičasto

8-10 vrlo visoka crveno

6-7 visoka narandžasto

3-5 umerena žuto

0-2 niska zeleno

- Od visokih temperatura i sunca je najvažnija zaštita. Odeća koja nije uska i nije od sintetike, jer ona sprečava znojenje. Idealni su pamuk, lepršava garderoba i duži rukavi da bi se zaštitili ekstremiteti. Vodu obavezno nositi sa sobom, naočare, kapu, kačket ili šešir, pa čak i kišobran. Izbegavati fizički napor, ne konzumirati masnu hranu, koja pregrejava već zagrejan organizam. Osobe koje imaju terapiju treba da se konsultuju s lekarom.