Zbog velikog interesovanja i želje vernika da mu se poklone, Pojas Presvete Bogorodice ostaje u Beogradu do 1. juna.

Iako je planirano da se 29. maja vrati na Svetu Goru, u manastir Vatoped, boravak Pojasa Presvete Bogorodice u Beogradu produžen je do sledećeg ponedeljka.

- Na molbu Njegove Svetosti Patrijarha srpskog g. Porfirija, uvidevši veliku ljubav srpskog naroda posvedočenu desetinama hiljada vernih koji već danima u nepreglednim kolonama pritiču Čudotvornom Pojasu Majke Božje u zavetnom Hramu Svetog Save na Vračaru, visokoprepodobni arhimandrit Jefrem, iguman svetogorskog manastira Vatopeda, je blagoslovio da ova svetinja produži svoj boravak u Beogradu do ponedeljka 1. juna - saopštila je Srpska pravoslavna crkva.

Časni Pojas Presvete Bogorodice stigao je u Beograd 20. maja, povodom obeležavanja Spasovdana, kada se našao na čelu Spasovdanske litije.

Desetine hiljada ljudi do sada su se poklonile toj relikviji, a ispred Hrama Svetog Save i dalje su redovi, u kojima vernici čekaju više sati kako bi je celivali.

Srpska pravoslavna crkva saopštila je da će Hram biti otvoren sve dok ima vernika koji žele da se poklone jednoj od najvećih svetinja pravoslavnog sveta.

Kurir.rs/ RTS