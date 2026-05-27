Aleksandra Cvetković je rođena u Vranju, živela je u Beogradu i Americi, a zime provodila u Gvatemali. Ipak, svoj mir je pronašla u Slankamenačkim vinogradima. Pre četiri godine kupila je imanje za 17.000 evra i od njega napravila ekološku oazu za bicikliste iz celog sveta.

Danas sama održava vinograd, pravi 150 litara vina godišnje i dokazuje da se odricanje od asfalta i te kako isplati.

- Sama održavam vinograd. Moj kamp je i ekološki, dakle imam komposni toalet i imam solarne tuševe. Kamperi dolaze iz Nemačke, Holandije i Francuske - ispričala je Aleksandra za Jutjub kanal "Izazovi avanturu".

Mir pronašla daleko od gradske buke

U Slankamenačkim vinogradima, među prirodom i tišinom, pre 4 godine otvorila je kamp za bicikliste i sve one koji traže jednostavniji i mirniji život.

- Tražila sam imanje u okolini Valjeva 2021. godine, ali na kraju nisam našla. Tako da se pojavilo ovo imanje, došla sam da vidim, znala sam ovaj kraj dosta dobro zato što sam biciklirala kroz ovaj kraj. Čim sam videla i vinograd i ovo selo, znala sam da će biti kamp za bicikliste - navela je Aleksandra koja je po struci turizmolog i planinarski vodič.

Poslednjih 6 godina svake zime provodila je po 3-4 meseca u Gvatemali.

- U Gvatemali sam radila razne poslove, malo i da kažem turizam, ugostiteljstvo, radila sam i u hotelu kao recepcioner. Pošto se bavim i kreativnim radom, heklanjem, i onda su tamo ti bazari, kao i kod nas sada dosta popularni. Ja sam ušla u tu zajednicu, tako da sam i to radila - kaže ona.

Novo poglavlje života

Nakon godina provedenih na putovanjima, tokom kojih je upoznala mnoge zemlje, različite kulture, kao i potencijale seoskog turizma u Srbiji, Aleksandra pronalazi imanje u Slankamenačkim vinogradima. Tu odlučuje da započne novo poglavlje života, kupuje imanje i otvara kamp.

- Kad sam došla, već je bio voćnjak, vinograd, ali ja sam i postavila svoje šatore, to su viking šatori, i ljudi generalno mogu postavljati svoje šatore, svi kamperi, u ovom nekom delu na placu, sve do dole. Održavam sama ovaj vinograd, pravim svoje vino, prošle godine sam organizovala berbu, dakle, došli su ljudi, onda smo zajedno pravili vino, brali, ja sam objašnjavala taj neki proces kako se pravi domaće vino - navela je ona i dodala da je kuću, imanje i vinograd platila 17.000 evra.