Od početka godine vatrogasci su intervenisali na 262 požara na građevinskim objektima na području Nišavskog okruga, što je za 10 odsto više u odnosu na prošlu godinu, rekao je danas šef smene Vatrogasne-spasilačke brigade Niš Igor Živković.

On je rekao da je u 90 odsto slučajeva uzrok požara na objektima nepažnja ili nehat ljudi.

- Uzrok požara su mahom neispravni i neočišćeni dimnjaci, nepažnja prilikom loženja kotlova na čvrsto gorivo i neadekavatno odlaganje pepela. Pored toga dolazi i do prekomernog opterećenja električnih instalacija, do kratkog spoja i nastanka požara - kazao je Živković za lokalnu televiziju.

Prema njegovim rečima, najveći požar od početka godine na području Nišavskog okruga bio je u Svrljigu, kada se zapalila fabrika za izradu nameštaja.

- Gorela je kompletna fabrika, ali je veliki broj vatrogasaca i veliki broj vozila bio uključen u gašenje požara pa se nije proširio na susedne objekte i nije bilo povređenih - izjavio je Živković.

On je kazao da sa sunčanim danima kreće i sezona požara na otvorenom i dodao da njihov broj svake godine daleko nadmaši broj požara na objektima.

- Prošla godina je bila ekstremna što se tiče požara na otvorenom jer smo imali ekstremne vrućine i dugi niz dana bez padavina - rekao je Živković.

Prema njegovim rečima, vatrogasci stalno podsećaju građane, naročito u ruralnim sredinama, da je zabranjeno spaljivanje trave, niskog rastinja i smeća na otvorenom prostoru.

- Požari na otvorenom vrlo lako mogu da se prošire i da zahvate velike površine, da ugroze ljudske živote, a često se prošire na objekte i onda imamo veliku materijalnu štetu - izjavio je Živković.