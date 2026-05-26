U GRADU NA JUGU SRBIJE 262 POŽARA OD POČETKA GODINE! Vatrogasci upozoravaju i otkrivaju šta su NAJVEĆI UZROCI!
Od početka godine vatrogasci su intervenisali na 262 požara na građevinskim objektima na području Nišavskog okruga, što je za 10 odsto više u odnosu na prošlu godinu, rekao je danas šef smene Vatrogasne-spasilačke brigade Niš Igor Živković.
On je rekao da je u 90 odsto slučajeva uzrok požara na objektima nepažnja ili nehat ljudi.
- Uzrok požara su mahom neispravni i neočišćeni dimnjaci, nepažnja prilikom loženja kotlova na čvrsto gorivo i neadekavatno odlaganje pepela. Pored toga dolazi i do prekomernog opterećenja električnih instalacija, do kratkog spoja i nastanka požara - kazao je Živković za lokalnu televiziju.
Prema njegovim rečima, najveći požar od početka godine na području Nišavskog okruga bio je u Svrljigu, kada se zapalila fabrika za izradu nameštaja.
- Gorela je kompletna fabrika, ali je veliki broj vatrogasaca i veliki broj vozila bio uključen u gašenje požara pa se nije proširio na susedne objekte i nije bilo povređenih - izjavio je Živković.
On je kazao da sa sunčanim danima kreće i sezona požara na otvorenom i dodao da njihov broj svake godine daleko nadmaši broj požara na objektima.
- Prošla godina je bila ekstremna što se tiče požara na otvorenom jer smo imali ekstremne vrućine i dugi niz dana bez padavina - rekao je Živković.
Prema njegovim rečima, vatrogasci stalno podsećaju građane, naročito u ruralnim sredinama, da je zabranjeno spaljivanje trave, niskog rastinja i smeća na otvorenom prostoru.
- Požari na otvorenom vrlo lako mogu da se prošire i da zahvate velike površine, da ugroze ljudske živote, a često se prošire na objekte i onda imamo veliku materijalnu štetu - izjavio je Živković.
On je kazao da za građane koji spaljuju travu, nisko rastinje i smeće Zakon o zaštiti od požara predviđa kazne od 10.000 do 50.000 dinara, a za preduzeća su kazne od 300.000 do milion dinara.
