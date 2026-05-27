Radi unapređenja sposobnosti za pružanje vazduhoplovne vatrene podrške kopnenim i specijalnim snagama Vojske Srbije, piloti 241. lovačko-bombarderske avijacijske eskadrile 98. vazduhoplovne brigade prolaze intenzivnu obuku na avionima „orao“ u svim meteorološkim uslovima, danju i noću.

Na vojnom aerodromu "Morava" u Lađevcima kod Kraljeva ovih dana se realizuju pripreme za letačku obuku u noćnim uslovima. Sem za pilote, obuka je organizovana i za tehničare svih specijalnosti, od čije pripreme, provere i procene ispravnosti navigacije, aviona i sistema naoružanja zavise sigurnost, ispravnost i dostupnost aviona za borbene i letačke zadatke.

Kako pojašnjava komandant 241. lovačko-bombarderske avijacijske eskadrile potpukovnik Saša Stojiljković, pilotski poziv se jednostavno voli.

— Sve kolege dele istu strast prema letenju, koja nastane kada se neko bavi nečim što voli i uživa u tome, što je najveći benefit ovog posla. Prednost je i da doživljavamo ono što običnom čoveku nije svakodnevica: gledanje iz perspektive ptice i sloboda manevra u vazduhu, to je nešto što je neopisivo. I dan danas, posle više od 20 godina letačke karijere, sa istim žarom, osećajem u stomaku i elanom prilazim letenju. I to je ono što ne može da se opiše rečima, što bih iskreno poželeo svakome da proba, jer to nam daje motiva za dalje usavršavanje i razvoj letačke karijere — naglašava potpukovnik Stojiljković.

Pilot potporučnik Đorđe Colić ističe da svaka mlada osoba koja ima želju i volju da postane pilot treba da bude psihički i fizički spremna, ali i disciplinovana i pripremljena na veliko odricanje u toku karijere.

- Za mene je prekretnica bio informativni let na avionu „utva“, kada sam se nakon sletanja osetio posebno i važno, kao da bih to želeo da radim do kraja života. Tek po završetku Vojne akademije sam prešao na avion "orao" J-22 i evo već dve godine se polako zaljubljujem u njega. Specifičnost moje eskadrile je veoma nisko letenje, ali i dejstvo po strateškim ciljevima, mostovima, kolonama vozila i to budi veću dozu adrenalina nego letenje u drugim tipovima vazduhoplova — istakao je pilot u eskadrili zvanoj "Tigrovi", koji toliko voli poziv vojnog pilota da bi voleo da prenese ljubav prema avijaciji i na svoja buduća pokolenja.

Mladići i devojke koji žele da postanu piloti Vojske Srbije imaju rok do 31. maja da se prijave na konkurs za prijem na vazduhoplovne smerove Vojne gimnazije i Vojne akademije i dobiju šansu da upravljaju savremenim avionima i helikopterima kojima se obogaćuje letački arsenal jedinica srpskog ratnog vazduhoplovstva.