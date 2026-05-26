Poseta delegacije Srbije Kini, predvođene predsednikom Aleksandrom Vučićem, ocenjena je kao jedan od najznačajnijih spoljnopolitičkih i ekonomskih događaja za Srbiju u poslednjem periodu. Tokom susreta sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i državnim vrhom Kine, još jednom je potvrđeno strateško partnerstvo i prijateljstvo dve zemlje i otvoren prostor za dalju saradnju u oblasti investicija, infrastrukture, trgovine, novih tehnologija i privrede. U trenutku velikih globalnih promena i novih ekonomskih izazova, Srbija nastavlja politiku jačanja međunarodnih partnerstava, sa ciljem privlačenja investicija, otvaranja novih radnih mesta i dodatnog ekonomskog razvoja zemlje.