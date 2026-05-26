Na molbu organa lokalne samouprave, pripadnici Vojske Srbije angažovani su na obezbeđenju pijaće vode za stanovnike Čačka i Gornjeg Milanovca.

Do nestašice pijaće vode u ovom delu zemlje došlo je zbog pucanja magistralnog cevovoda u mestu Gorobilje i obustave snabdevanja vodom iz sistema "Rzav", pa su pripadnici Vojske Srbije kao i mnogo puta ranije pritekli u pomoć.

Foto: Vojska Srbije

Auto-cisterne Vojske Srbije sa vodom za piće raspoređene su u čačanskoj opštoj bolnici i na ulicama Čačka i Gornjeg Milanovca, gde meštanima dopremaju vodu prema rasporedu lokalnih komunalnih preduzeća. Na terenu će ostati dok se ne stabilizuje redovno snabdevanje vodom.

Foto: Vojska Srbije

Vojska Srbije ostaje spremna da, kao i uvek do sada, pomogne građanima i u skladu sa raspoložvim kapacitetima, angažuje svoje snage i sredstva kada je to najpotrebnije, bilo da je reč o vodosnabdevanju ili otklanju posledica prirodnih nepogoda i drugih nesreća.

