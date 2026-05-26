Auto-moto savez Srbije (AMSS) je objavio da automobili na graničnim prelazima prolaze bez zadržavanja, ali da kamioni čekaju do šest sati.

AMSS je naveo da kamioni, da izađu iz Srbije, na prelazu Šid sa Hrvatskom čekaju pet sati, a na prelazima Batrovci i Bezdan tri sata.

Kamioni na prelazima Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom, kao i Đerdap i Srpska Crnja sa Rumunijom čekaju jedan sat da napuste Srbiju.

Kamioni na prelazu Horgoš s Mađarskom kom čekaju šest sati, a na prelazu Kelebija pet sati da izađu iz Srbije.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, dodaje AMSS.