Zbog nastavka infrastrukturnih radova na državnom putu Prijepolje – Manastir Mileševa – Aljinovići, iz preduzeća Novi Pazar-put obavestili su građane da će u nedelju, 31. maja, doći do potpune obustave saobraćaja na deonici od Prijepolja do Manastira Mileševa.

Kako je saopšteno, obustava će trajati od 7 do 15 sati, a razlog su intenzivni asfalterski radovi koji će se izvoditi u punoj širini kolovoza.

Vozačima se savetuje dodatni oprez i preporučuje korišćenje alternativnih pravaca, uz obavezno poštovanje privremene saobraćajne signalizacije, kao i uputstava saobraćajne policije i izvođača radova na terenu. Radovi na ovoj deonici deo su šire rekonstrukcije putne infrastrukture na području prijepoljske opštine, a cilj je poboljšanje bezbednosti i kvaliteta saobraćajne mreže prema jednom od najznačajnijih duhovnih i turističkih lokaliteta u ovom delu Srbije – Manastiru Mileševa.

Građanima koji planiraju putovanje ovim pravcem preporučuje se da na vreme organizuju svoje rute kako bi izbegli duža čekanja i zastoje.

Kurir.rs/Sandžak Danas

