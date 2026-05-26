Veliki broj ljudi i večeras je pred Hramom Svetog Save gde strpljivo čekaju u redu da se poklone pred Pojasom Presvete Bogorodice.

Stvorili su se kilometarski redovi, ljudi kažu da čekaju i više od pet sati.

Kilometarski redovi pred Hramom Svetog Save

Večeras je patrijarh srpski Porfirije izašao među građane i daje im blagoslov.

S patrijarhom u društvu bio je i ministar Nenad Popović.

Patrijarh srpski Porfirije daje blagoslov građanima dok čekaju da celivaju čudotvorni pojas Presvete Bogorodice

Podsetimo, kolone ljudi neprekidno se nalaze ispred Hrama Svetog Save otkako je Pojas Presvete Bogorodice stigao pre šest dana.