Veliki broj ljudi i večeras je pred Hramom Svetog Save gde strpljivo čekaju u redu da se poklone pred Pojasom Presvete Bogorodice.

Stvorili su se kilometarski redovi, ljudi kažu da čekaju i više od pet sati.

Kilometarski redovi pred Hramom Svetog Save Izvor: Kurir

Večeras je patrijarh srpski Porfirije izašao među građane i daje im blagoslov.

S patrijarhom u društvu bio je i ministar Nenad Popović.

Patrijarh srpski Porfirije daje blagoslov građanima dok čekaju da celivaju čudotvorni pojas Presvete Bogorodice Izvor: Kurir

Podsetimo, kolone ljudi neprekidno se nalaze ispred Hrama Svetog Save otkako je Pojas Presvete Bogorodice stigao pre šest dana.

Zbog velikog interesovanja i želje vernika da mu se poklone, Pojas Presvete Bogorodice ostaje u Beogradu do 1. juna, iako je prvobitno bilo planirano da se na Svetu Goru vrati 29. maja.

