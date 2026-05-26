Kilometarski redovi do Hrama Svetog Save! Patrijarh Porfirije među građanima: Daje im blagoslov dok čekaju da celivaju Pojas Presvete Bogorodice (video)
Veliki broj ljudi i večeras je pred Hramom Svetog Save gde strpljivo čekaju u redu da se poklone pred Pojasom Presvete Bogorodice.
Stvorili su se kilometarski redovi, ljudi kažu da čekaju i više od pet sati.
Večeras je patrijarh srpski Porfirije izašao među građane i daje im blagoslov.
S patrijarhom u društvu bio je i ministar Nenad Popović.
Podsetimo, kolone ljudi neprekidno se nalaze ispred Hrama Svetog Save otkako je Pojas Presvete Bogorodice stigao pre šest dana.
Zbog velikog interesovanja i želje vernika da mu se poklone, Pojas Presvete Bogorodice ostaje u Beogradu do 1. juna, iako je prvobitno bilo planirano da se na Svetu Goru vrati 29. maja.
