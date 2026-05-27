Prva osoba koju je ovo magarence videlo kada je došlo na svet bilo je lice male Anđelije. Na farmi magaraca kod Sombora ova devojčica je smireno, kao najveći profesionalac, pomogla novom životu da ugleda dnevno svetlo.

Pošto je ocu rekla da noge još nisu izašle, on je odgovorio: "Ajde da vidim kako ćeš da izvadiš noge". Ona je to odradila kao da to obavlja baš svaki dan, rutinski, a onda je uklonila i posteljicu sa magarenceta, usput mu ispravljajući noge.

Otac je bodrio, govoreći "Bravo, bravo Anđelija". Potom je bila potrebna mala očeva pomoć da se utvrdi da li je dečak ili devojčica. Ponosna majka je opulila dečaka.

Bez straha i gađenja

U komentarima su svi listom bili oduševljeni kako se devojčica snašla u neuobičajenoj ulozi i kako je rutinski sve odradila.

Budući veterinar

Neki su joj i "prorekli" da će biti veterinar kad poraste:

"Budući veterinar! Vidi ti tu ljubav, strast, bez gađenja, straha, to je to. Ljubav je večna!", "Bravo dušo. Ti si pravi anđeo Anđelija. Može se već naslutiti da ćeš jednoga dana biti savršen veterinar. Srećno i veliki poljubac".

