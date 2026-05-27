Očekuje se pakleno leto i u Srbiji

U Srbiji je jutros u devet časova u Negotinu izmereno čak 28 stepeni, u Valjevu 27, dok je u Smederevskoj Palanci, Bačkom Petrovcu, Kikindi, Paliću i Somboru bilo letnjih 25 stepeni!

Stepen hladnije je u Beogradu, Kraljevu, Kruševcu, Zaječaru i Kragujevcu, a u večini mesta je živa premašila 20. podeok na Celzijusovoj skali.

Republički hidrometeorološki zavod je za danas najavio sunčano i veoma toplo vreme, u brdsko-planinskim predelima slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti.

- Vetar slab, posle podne i umeren, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena. Uveče i u toku noći, na severu i zapadu Srbije, uz promenljivu oblačnost ponegde kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak uz mogućnost grmljavine - navodi se na sajtu RHMZ.

Najtoplija mesta u devet sati

Vreme narednih dana

- Od četvrtka (28.05.) malo svežije u odnosu na prethodne dane, ali toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom očekuju se u četvrtak (28.05.) i u nedelju (31.05.) u brdsko-planinskim, a naredne sedmice ponegde i u ostalim krajevima.