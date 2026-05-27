Slušaj vest

Posle 90 godina, zgrada Zvečanske u potpunosti je renovirana, čime su deci bez roditeljskog staranja obezbeđeni znatno bolji uslovi za život i odrastanje. Objekat je tokom protekle dve i po godine rekonstruisan i prilagođen savremenim standardima neophodnim za rad jedne ovakve ustanove.

Nakon završetka radova, stvoreni su moderni i bezbedniji prostorni kapaciteti, sa ciljem unapređenja svakodnevnog boravka i kvaliteta života mališana koji će u njemu biti smešteni.

O detaljima rekonstrukcije i daljim planovima govorio je za Kurir televiziju direktor Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine "Zvečanska", Zoran Milačić.

Zoran Milačić direktor Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine "Zvečanska" Foto: Kurir Televizija

Obnovljen u potpunosti unutrašnji prostor

Zoran Milačić je objasnio da se trenutno očekuje kompletiranje dokumentacije i završetak svih neophodnih procedura pre useljenja dece u obnovljeni objekat. Kako je dodao, u toku je tehnički prijem zgrade, nakon čega sledi provera protivpožarne policije i izdavanje upotrebne dozvole.

Milačić je istakao da je projekat odobren kroz tadašnju Kancelariju za javna ulaganja, uz ocenu da je reč o objektu od opšteg društvenog interesa, posebno važnom zbog dece koja u njemu borave.

- Procenjeno je da je ovo objekat od opšteg društvenog interesa i da je jako važno da bude obnovljen upravo zbog kategorije dece koja ovde boravi - naveo je.

Dodao je da je tokom rekonstrukcije u potpunosti obnovljen unutrašnji prostor, kao i da su precizno definisane aktivnosti koje mogu da se realizuju u okviru objekta. Posebna pažnja posvećena je zameni kompletnih instalacija, uključujući vodovod, kanalizaciju, električne instalacije i grejanje, čime je obezbeđeno nesmetano funkcionisanje ustanove.

- Objekat je funkcionalno prilagođen svim aktivnostima dece koja će ovde boraviti, a značajno je unapređen i prostor za rad zaposlenih - dodao je Milačić, ističući da je cilj bio stvaranje bezbednog i savremenog okruženja za korisnike i osoblje.

Rekonstrukcija Zvečanske Foto: Kurir Televizija

Zvečanska u kontinuitetu brine oko 200 dece

Zoran Milačić, istakao je da u ovoj ustanovi u kontinuitetu boravi oko 200 dece, što predstavlja njen maksimalni kapacitet. Kako je dodao, reč je o republičkoj ustanovi od opšteg društvenog interesa koja je namenjena deci bez roditeljskog staranja i deci sa smetnjama u razvoju.

- U ovom objektu u kontinuitetu jeste 200 dece i to je taj neki kapacitet koji mi možemo da primimo - naveo je Milačić.

Dodao je da je Zvečanska prepoznata kao ustanova kojoj građani i kompanije često žele da pomognu, kroz donacije, podršku i različite oblike angažovanja. Istakao je da država obezbeđuje osnovne potrebe u skladu sa nadležnostima, dok se dodatna podrška može ostvariti i kroz donacije i volonterski rad.

- Zvečanska je prepoznatljiva ustanova kroz zainteresovanost građana i firmi koji žele na bilo koji način da podrže našu ustanovu - dodao je Milačić.

Kako je objasnio, svi zainteresovani mogu da se informišu putem zvaničnog sajta ustanove, gde su dostupne informacije o načinima doniranja i uključivanja u aktivnosti, uključujući i volonterski rad nakon odgovarajuće obuke. Istakao je da podrška ne mora biti isključivo materijalna, već da je važan i ljudski angažman koji doprinosi kvalitetnijem boravku dece.

03:57 "Objekat je funkcionalno prilagođen svim aktivnostima dece koja će ovde boraviti" rekao je Zoran Milačić Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs