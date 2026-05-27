Poznati humanitarac iz Vranja, Marko Nikolić, potresnom ispovešću o detinjstvu rasplakao je region i još jednom pokazao zašto ga mnogi smatraju simbolom borbe i humanosti. Čovek koji danas pomaže porodicama i mališanima širom Srbije otvorio je dušu i priznao da je odrastao u nemaštini, gladi i porodičnom nasilju, ali da ga upravo taj pakao nije slomio već ojačao.

On je na svom Fejsbuk profilu podelio potresne detalje iz detinjstva koje prenosimo u celosti.

- Otac mi je bacao knjige kroz prozor, u šporet i govorio da nikada ništa od mene neće biti, da ne sanjam i da ne pokušavam. Moj deda me tukao crevom za vodu, a moja majka je ustajala u dva ili tri ujutru, gladna i premorena, da zauzme mesto na pijaci i prodaje cveće i kalendare samo da bih ja imao šansu - započeo je Nikolić svoju ispovest.

Njegove reči posebno su pogodile ljude kada je opisao koliko je njegova majka žrtvovala sebe zbog njega.

- Ljudi, nisam imao da jedem, ponekad sam jeo jednom dnevno, a moja majka nije jela nikad, ne zato što nije imala, nego da bih ja imao. Ponavljao sam razred i bio sam onaj za koga su govorili da neće uspeti - napisao je on.

Marko je potom otkrio kroz kakve je sve poslove prolazio kako bi opstao.

- Radio sam sve, mešao malter, pravio kafe, dodavao alat, bio na dnu, u kanalu, i bukvalno i životno. Izbacivali su me iz kuće i da nije bilo moje tetke koja me je vraćala ne znam gde bih danas bio - naveo je humanitarac.

Ipak, uprkos svemu što je preživeo, kaže da je odlučio da oprosti.

Marko Nikolić u teškim uslovima na Antarktiku Foto: Privatna arhiva

- Oprostio sam i ocu i dedi jer nisam hteo da me njihova tama pojede. Završio sam fakultet, osnovne i master studije sa prosekom 9,30, ne da bih njima dokazao nego sebi, da dete koje su lomili može da postane čovek koji gradi - poručio je Nikolić.

Njegova objava završava se snažnom porukom mladima koja je mnoge ostavila bez teksta.