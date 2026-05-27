"Deda me tukao crevom za vodu, majka gladovala da bih ja jeo" Marko iz Vranja preživeo pakao u detinjstvu i rasplakao mnoge - njegova ispovest slama srca
Poznati humanitarac iz Vranja, Marko Nikolić, potresnom ispovešću o detinjstvu rasplakao je region i još jednom pokazao zašto ga mnogi smatraju simbolom borbe i humanosti. Čovek koji danas pomaže porodicama i mališanima širom Srbije otvorio je dušu i priznao da je odrastao u nemaštini, gladi i porodičnom nasilju, ali da ga upravo taj pakao nije slomio već ojačao.
On je na svom Fejsbuk profilu podelio potresne detalje iz detinjstva koje prenosimo u celosti.
- Otac mi je bacao knjige kroz prozor, u šporet i govorio da nikada ništa od mene neće biti, da ne sanjam i da ne pokušavam. Moj deda me tukao crevom za vodu, a moja majka je ustajala u dva ili tri ujutru, gladna i premorena, da zauzme mesto na pijaci i prodaje cveće i kalendare samo da bih ja imao šansu - započeo je Nikolić svoju ispovest.
Njegove reči posebno su pogodile ljude kada je opisao koliko je njegova majka žrtvovala sebe zbog njega.
- Ljudi, nisam imao da jedem, ponekad sam jeo jednom dnevno, a moja majka nije jela nikad, ne zato što nije imala, nego da bih ja imao. Ponavljao sam razred i bio sam onaj za koga su govorili da neće uspeti - napisao je on.
Marko je potom otkrio kroz kakve je sve poslove prolazio kako bi opstao.
- Radio sam sve, mešao malter, pravio kafe, dodavao alat, bio na dnu, u kanalu, i bukvalno i životno. Izbacivali su me iz kuće i da nije bilo moje tetke koja me je vraćala ne znam gde bih danas bio - naveo je humanitarac.
Ipak, uprkos svemu što je preživeo, kaže da je odlučio da oprosti.
- Oprostio sam i ocu i dedi jer nisam hteo da me njihova tama pojede. Završio sam fakultet, osnovne i master studije sa prosekom 9,30, ne da bih njima dokazao nego sebi, da dete koje su lomili može da postane čovek koji gradi - poručio je Nikolić.
Njegova objava završava se snažnom porukom mladima koja je mnoge ostavila bez teksta.
- Sine, ako želiš da vidiš čudo, budi čudo, jer težak život ne uništava čoveka, težak život stvara jake ljude. Zato ako si danas gladan, ako si na dnu i nemaš podršku to ne znači da si slab nego da te život sprema za nešto veliko. Ne slušajte one koji vam govore da ne možete, ne slušajte one koji vas lome, ne odustajte kad je najteže, jer baš oni koji su imali najmanje postanu oni koji daju najviše. Ustani, izdrži, postani čudo, jer tvoja priča tek počinje - zaključio je on, dok su ljudi u komentarima pisali da su zaplakali zbog njegovih reči kao i da mu se dive zbog onoga što je preživeo i ko je danas postao.