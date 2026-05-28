Slušaj vest

Nakon tropskog dana, Srbiju očekuje kratkotrajni preokret! Četvrtak nam donosi prolaznu kišu i jak vetar, a vikend nam vraća sunce i temperature do 31 stepen.

Ipak, meteorolozi upozoravaju da ovo zatišje neće dugo trajati, jer nas već sa prvim danima juna očekuje nova tura grmljavinskih pljuskova, ali i opasnost od vremenskih nepogoda širom zemlje.

Vetar olujne jačine

- U četvrtak prolazna oblačnost s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom iz zapadne i dela centralne Srbije ujutro i pre podne će se izmestiti na jug zemlje. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Severozapadni vetar u pojačanju, na istoku Srbije i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 12 do 20, a najviša od 25 do 29 stepeni - saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Od petka do kraja sedmice pretežno sunčano i toplo.

- U petak i subotu sa maksimalnim temperaturama od 25 do 29, a u nedelju i do 31 stepen. Uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska u subotu uveče je moguća na severu Srbije, a u nedelju u brdsko-planinskim predelima - navodi RHMZ.

Početkom juna nestabilno

Početkom juna promenljivo i nestabilnije u svim regionima sa češćom pojavom pljuskova i grmljavina.

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, naveo je da sredinom nedelje sledi osveženje uz ređu pojavu pljuskova.

- Od 31.5. do 4.6. malo svežije i nestabilno uz češću pojavu grmljavinskih pljuskova, a biće uslova i za vremenske nepogode, počeće da duva zapadni vetar koji će u zoni nestabilnosti prolazno biti jak. Maksimumi od 21 do 27 stepeni Celzijusa - napisao je on na svom Fejsbuku.

Ne propustiteDruštvoSrbija se usijala, RHMZ upalio crveni alarm: Još jedna pojava opasna po zdravlje zabrinjava, temperature kao usred jula - Pakao
vrućina, visok indeks UV zračenja
DruštvoMaj, 9 sati, a već 25 stepeni: U ovim gradovima je trenutno najtoplije - RHMZ objavio najnoviju prognozu
leto vrućina velike vrućine toplotni talas toplo vreme Srbija Beograd
DruštvoStiže prvi talas vrućina u Srbiji, temperatura ide do 32 stepena: Nedeljko Todorović upozorava na pljuskove sa grmljavinom - Aktiviran narandžasti meteo alarm
Nedeljko Todorović
PlanetaTEMPERATURE OBARAJU REKORDE ŠIROM EVROPE: Popaljeni meteoalarmi, upozorenja stižu svakog časa
Termometar, visoka temperatura

03:11
Vremenska prognoza Nedeljka Todorovića za Kurir TV Izvor: Kurir televizija