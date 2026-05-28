Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na sedam lokacija.

  1. Valjevo, Gradska opština, autobus 9-15 časova
  2. Lazarevac, Bokserski klub „Greatest“ 10-15 časova
  3. Loznica, Crveni krst 9.30-14.30 časova
  4. Ljubovija, bioskop 9-15 časova
  5. Obrenovac, Crveni krst 10-16 časova
  6. Smederevo, Sportska hala 8-14 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

Ne propustiteBolestiMoždana magla, zaboravnost i anksioznost: Kako hormoni štitaste žlezde utiču na mozak?
umorna žena na poslu/štitna žlezda
Prevencija kao gara…Može li jetra zaista da se obnovi? Evo zašto se neka oštećenja povlače, a neka ostaju trajno
mlada žena u žutoj majici se drži za stomak usled bola u jetri
Saveti stručnjakaKada su promene na koži znak autoimune bolesti? Reumatolog otkriva kako da prepoznate upozoravajuće znake
dr Mirjana Zlatković-Švenda/promene na koži usled autoimune bolesti
ZdravljeJedanaest iznenađujućih ranih znakova demencije: Evo koje promene ne smete ignorisati
Žena se drži za glavu i pokušava da se razume tekst koji čita