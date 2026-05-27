Cene servisa u Srbiji nisu se mnogo promenile u odnosu na prošlu godinu, te je mali servis od oko 2.000 do maksimalno 6.000 dinara, dok je ugradnja i do 30.000 dinara.

Prema rečima servisera, obaveza svakog korisnika je da sam izvadi filtere i detaljno očisti klimu na svake dve nedelje, što bi vam pojedini majstori takođe naplatili.

- Sedmice, devetke i dvanestice su oko 4.000 dinara za redovan godišnji pregled. Osamnaestice su 3.500, a dvadesetčetvorke 6.500 dinara. Naravno, pojedini servisi naplaćuju i po 1.500 dinara, ali to je čišćenje koje biste vi trebali sami da uradite bez da vam neko naplati - ističu iz klima servisa.

Serviseri upozoravaju da je obavezno servisiranje minimum jednom godišnje, osim ako se klima koristi i tokom zime za grejanje, što tada zahteva proveru i do tri puta tokom godine.

- Mi sve rasklapamo, skidamo i peremo. Naravno da turbina koja je povezana sa cevima i koja ostaje na klimi takođe može da se dezinfikuje i detaljno očisti. Uz to je obavezan i pregled rada klima, spoljašnje jedinice, ali i dopuna freona koja ulazi u cenu - kaže jedan od servisera.

Servis klime podrazumeva kompletno čišćenje unutrašnje, ali spoljašnje jedinice, pod uslovom da postoje naslage koje sprečavaju klimu da funkcioniše normalno.

Cene ugradnje klima

Kada je u pitanju ugradnja klime, serviseri ističu da cena najviše zavisi od zida i same konstrukcije.

- Kada nije nešto komplikovano, onda je cena oko 15.000 dinara za 3 metra cevi, ali ako je potrebno bušiti betonski zid, tada je cena nešto viša, odnosno od 18.000 do 30.000 dinara - kaže serviser.

Majstori svakako naglašavaju da obavezno proverite da li je servis ovlašćen, jer početkom sezone ima sve više prevaranata koji uzimaju novac, a ne odrade posao.

