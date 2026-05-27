Sedamdesetsedmogodišnja državljanka Srbije izvučena je bez svesti iz morskog područja kod Haniotija na Halkidikiju, u opštini Kasandra, javlja ERT.

Prema saopštenju Lučke kapetanije Nea Mudanija, koja je o incidentu obaveštena danas u jutarnjim časovima, sedamdesetsedmogodišnjakinja je vozilom Hitne pomoći EKAB prevezena u Dom zdravlja u Kasandri, gde je proglašena mrtvom.

Predistragu vodi Drugo lučko odeljenje Nea Mudanije pri Centralnoj lučkoj kapetaniji Soluna, dok će telo biti prebačeno u Zavod za sudsku medicinu u Solunu radi obdukcije.

Žena je vozilom hitne pomoći prevezena u Dom zdravlja u Kasandriji, gde su lekari mogli samo da konstantuju smrt.

Kako piše Grčka info, grčki mediji prenose da 77-godišnja žena iz Srbije nije davala znake živote kada je izvučena sa poznate plaže na Halkidikiju.

U zvaničnom saopštenju obalske straže navodi se:

"Tokom jutarnjih časova danas, Lučka kapetanija u Nea Mudanji obaveštena je da je 77-godišnja strana državljanka (državljanka Srbije) izvučena bez svesti iz morskog područja plaže Hanioti u opštini Kasandra".

