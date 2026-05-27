U jeku sezone berbe voća, jedan oglas za posao iz Grocke privukao je pažnju velikog broja ljudi na društvenim mrežama. Beračimatrešanja nudi se dnevnica od 5.000 dinara za rad od osam do 18 časova, uz dve pauze od po pola sata.

Poslodavac navodi da je posao odmah dostupan, a zainteresovani radnici mogu da računaju na organizovan radni dan i redovnu isplatu, što pokazuje da je potraga za sezoncima ove godine ozbiljnija nego ranije.

Sezona branja voća širom Srbije uveliko je počela, a dnevnice se razlikuju u zavisnosti od vrste voća, lokacije i težine posla. Za berbu trešanja i višanja radnici trenutno najčešće mogu da zarade između 4.500 i 6.000 dinara dnevno, dok se za branje jagoda dnevnice kreću od 4.000 do 5.500 dinara. Kod zahtevnijih poslova, poput berbe malina ili borovnica, pojedini proizvođači nude i više od 6.000 dinara dnevno, posebno ako nedostaje radne snage.

Cena trešanja stizala i do 1.400 dinara Foto: Shutterstock

Voćari širom Srbije već godinama upozoravaju da je sve teže pronaći sezonske radnike. Mnogi kažu da mladi izbegavaju fizičke poslove na otvorenom, iako tokom sezone može solidno da se zaradi za relativno kratko vreme. Poseban problem je, tvrde proizvođači, to što deo radnika odlazi na sezonske poslove u inostranstvo gde su zarade veće.

Kako bi privukli radnike, brojni vlasnici voćnjaka poslednjih godina nude dodatne pogodnosti. Pored dnevnica koje rastu iz sezone u sezonu, mnogi obezbeđuju kuvane obroke, osveženje tokom rada, pa čak i smeštaj za berače koji dolaze iz drugih gradova. U pojedinim krajevima Srbije organizovan je i prevoz do voćnjaka.