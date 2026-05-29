Dok se na Balkanu godinama vode gotovo navijačke rasprave o tome koji je automobil "neuništiv", a koji "rupa bez dna", jedna objava na društvenoj mreži Redit pokrenula je lavinu komentara vozača koji su podelili svoja neočekivano pozitivna iskustva sa automobilima od kojih, kako kažu, nisu mnogo očekivali.

U moru stereotipa o problematičnim markama i večitih prepirki između ljubitelja nemačkih, francuskih i italijanskih automobila, mnogi su priznali da su ih upravo modeli sa lošom reputacijom najprijatnije iznenadili pouzdanošću, udobnošću i izdržljivošću na dugim putovanjima.

Polemika je počela jednostavnim pitanjem jednog korisnika:

- Auto koji vas je iznenadio?

Autor objave naveo je da je tokom godina vozio više malih gradskih automobila od "punta", "klija" i "korse", pa do "alfa romeo mita 1.3 mjet dizela". Kako tvrdi, gotovo svaki automobil zahtevao je odlazak kod majstora već tokom prve godine, osim jednog.

- Svega sam se naslušao što se tiče "alfe", ali ovaj auto me služi tri pune godine bez i jednog kvara. Ne troši ništa, izgleda lepo, lak je pa nabije brzinu fino čak i sa ovim motorom, bez problema se pretiče auto-putem. Putovali do Crne Gore svake godine, peo se na planine, zavlačio se svuda, auto bez mane - napisao je korisnik.

Dodao je i da mu jedinu manu predstavlja to što automobil ima troja vrata.

Njegova objava ubrzo je pokrenula stotine reakcija vozača koji su navodili automobile koji su, uprkos predrasudama ili godinama, uspeli da ih osvoje.

Jedan od najčešće pominjanih modela bio je legendarni "golf 4".

- Vozio sam svakakve krševe i starudije, ali se nijedan nije poredio sa "golfom 4". Jako mekan i prijatan auto, ne osećaš ležeće, neravnine, rupe. Neprikosnoven u kategoriji gradskog auta do 2.000 evra - napisao je jedan korisnik.

Posebno je istakao udobnost tokom dugih putovanja:

- Išao do Crne Gore u njemu, vozio celu noć, kad sam stigao oko osam ujutru seo u kafić da popijem kafu, nisam bio umoran uopšte.

Pozitivne komentare dobila je i "honda jazz".

Među automobilima koji su iznenadili vozače našao se i "reno megan 2" iz 2003. godine, sa 1.9 motorom od 88 kW. Njegov vlasnik priznao je da je godinama slušao negativne komentare o "renou", ali da ga automobil nikada nije izneverio.

- Bilo je tu nekih ulaganja jer sam ga vozio kad je već imao 15 godina, ali nikad nije ostavio na putu, prešao sve vrleti Bosne, Hercegovine i Crne Gore više puta.

Posebno je opisao putovanje preko Durmitora tokom snežne oluje:

- Ujutru oko sedam me uhvatio sneg na Durmitoru, nisu mogli da stignu da počiste kako je padalo. Spustio se u Nikšić, na pumpi ljudi se krste, pitaju: "Ti si s ovim iz Srbije?" Auto spojlere od nanosa snega dobio, ali dovezao.

Mnogi su u komentarima isticali i jednostavne gradske automobile koji su se pokazali izdržljivijim nego što bi se očekivalo. Tako je jedan korisnik izdvojio "opel korsu C" iz 2006. godine sa 1.3 benzinskim motorom.