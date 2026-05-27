Sa samo 16 godina, nakon meseci pogrešnih dijagnoza i nesnosnih bolova, Ivani Gligorić (27) iz Loznice otkriven je zloćudni tumor butne kosti.

Posle 14 hemioterapija, 30 zračenja, osam operacija i borbe sa sepsom, danas - deset godina kasnije, proglašena je potpuno zdravom!

Ova hrabra devojka proslavila je, kako kaže u razgovoru za Kurir, 18. maja svoj "deseti" rođendan, a upravo tog dana saznala je da je potpuno zdrava i da više ne mora da dolazi na jednogodišnje kontrole.

Bila je tinejdžerka kad su krenuli nesnosni bolovi u predelu natkolenice, butne kosti i kuka. Sedam meseci su nagađali šta je, ali nisu ni slutili da je nešto ozbiljno u pitanju.

Tumor lečili kao išijas

- Imala sam 16 godina, išla u školu, uglavnom su nagađali razne dijagnoze i lečili me od išijasa. Otišla sam na Banjicu i tamo su otkrili da je u pitanju zloćudni tumor butne kosti. To sam saznala posle dve biopsije, tada nisam shvatala ozbiljnost situacije. Usledila je ubrzo i prva komplikacija i prelom butne kosti, nosila sam ogromni gips i od tada nisam mogla da savijem koleno jer su mi se stvorile kontrakture kolena i tad postajem osoba sa invaliditetom - priseća se borbe Gligorićeva.

Za dijagnozu je saznala pet godina nakon majčine smrti, a uz nju su stajali hrabro otac i brat. Prognoze lekara nisu bile ohrabrujuće...

- Rekli su 50:50. Ako krene terapija dobro da deluje, ima nade za izlečenje, a može da bude i loš ishod, sve je bilo neizvesno. Bilo je mnogo komplikacija, mi nismo mislili da će biti ovako dobar rezultat, ali smo ipak i verovali... Posle šest hemioterapija bila sam u veoma lošem stanju i tada je procenat za izlečenje bio mali - kaže ona za Kurir.

Za godinu dana i tri meseca, koliko je trajalo lečenje, prošla je 30 zračenja, 14 hemioterapija, šest operacija.

- Naknadno sam imala još dve operacije i dva puta sam imala sepsu. Kad sam se izlečila, morala sam da menjam protezu, s obzirom na to da mi je izvađena butna kost i stavljena proteza kuka, i tada sam dobila sepsu. Tokom lečenja najteže mi je bilo to što sam se odvajala od kuće i što sam loše podnosila terapije, konstantno sam povraćala i duže vreme sam bila nepokretna - priseća se ona.

Ponovo učila da hoda

Nakon završetka lečenja, ponovo je učila da hoda uz pomoć i podršku fizioterapeuta u Sokobanjskoj i pomoću hodalice.

- Tek šest meseci nakon lečenja prvi put sam samostalno stala na nogu, odnosno oslonila se na nju. Tada postajem većim delom i samostalna, mogla sam da se sama oblačim i vraćam na krevet, da odem do toaleta, do tada sam koristila lopatu kako bih obavila nuždu. Tada sam bila dete i nisam bila baš svesna situacije, ali sad, kad je sve prošlo, vidim da je to bila velika borba. Otac, brat i ja smo se trudili da budemo pozitivni, nismo padali u očaj i mislim da nas je to i održalo - priča ona.

Danas funkcioniše sasvim normalno, čak i vozi.

- Bio je ponedeljak, 18. maj ove godine, kad sam konačno bila svesna da sam izlečena nakon 10 godina. Proglašena sam zdravom osobom bez rizika da se rak vrati i u to ime sam izdala i svoju prvu autobiografsku knjigu. Dosad sam imala redovne onkološke kontrole, najpre na mesec dana, pa na tri meseca, potom na šest meseci i kasnije na godinu dana - zahvalna je ona.

Proslavila deseti rođendan Ivana je, kako kaže, 18. maja proslavila deseti rođendan, a ujedno je za svoje prijatelje napravila i promociju svoje knjige "Diši, ovde sam". - Poručila bih mladima koji sad prolaze kroz teške momente da rak više nije presuda, već dijagnoza, ja sam dokaz da se iz toga izlazi kao pobednik. Važan je pozitivan stav, lekari rade svoj posao na telu, a mi moramo da odradimo posao na svom mozgu. Sad funkcionišem najnormalnije, radim s decom s posebnim potrebama, studiram defektologiju i osnovala sam svoje udruženje "Humanitarac" - navela je ona.