Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut razgovarao je danas sa dekanima fakulteta iz grupacije prirodno-matematičkih nauka, dekanima fakulteta pedagoških nauka i direktorima Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja o planovima i programima nastave i učenja, standardima postignuća i opterećenju učenika, kao i o načinima da se poveća interesovanje budućih studenata za nastavnička zanimanja.

Premijer prof. Macut je istakao da je neophodno formirati tim koji će izvršiti analizu standarda postignuća učenika i ishoda učenja, kako bi se unapredio obrazovni proces.

- Potrebno je osavremeniti planove i programe i u ovaj posao, pored Nacionalnog prosvetnog saveta, uključiti i druge relevantne institucije i oba zavoda kako bi se smanjio obim gradiva i stvorio prostor za unapređenje nastave iz prirodnih nauka, rekao je premijer Macut.

Foto: S. Miljević

Na sastanku u zgradi zavoda, kojem je prisustvovao i ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković, rečeno je da je potrebno osavremeniti i kurikulume na fakultetma kako bi se budući studenti opredeljivali za nastavnička zanimanja.

Rešavanje nedostatka nastavničkog kadra

Prema rečima premijera Macuta, neophodno je unaprediti i proces nastave u školama i dati rešenja za problem nedostatka nastavničkog kadra za određene predmete u osnovnim i srednjim školama.

Dekani fakulteta iz grupacije prirodno-matematičkih nauka i fakulteta pedagoških nauka izneli su predloge o načinima da se uskladi obim gradiva u školama i približi nastavnički poziv budućim studentima.

Premijer prof. dr Đuro Macut na sastanku u zgradi Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Foto: S. Miljević

Premijer Srbije i ministar prosvete prethodno su obišli Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u pratnji direktora tih institucija prof. dr Borisa Stojkovskog i dr Zlatka Grušanovića.

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja priprema testove za završni ispit, bavi se evaluacijom obrazovanja i vaspitanja i daje preporuke za uspostavljanje i obezbeđivanje sistema kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.