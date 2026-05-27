Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Putevi Srbije saopštili su da će od 1. jula 2026. godine početi puna primena kaznene politike za sve vlasnike i korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski, odnosno korišćenjem TAG uređaja.

Obaveza korišćenja TAG uređaja za teretna vozila na snazi je još od 1. januara 2026. godine, u skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Iz Puteva Srbije navode da su ranije odložili punu primenu zakonskih odredbi kako bi prevoznicima omogućili prelazni period i tehničku podršku.

Za nepoštovanje zakona predviđene su visoke novčane kazne:

• od 500.000 do 2.000.000 dinara za pravna lica

• od 10.000 do 100.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu

• od 10.000 do 500.000 dinara za preduzetnike

• od 5.000 do 50.000 dinara za fizička lica

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Bez TAG uređaja nema regularnog prolaska kroz obilaznicu oko Beograda

Kako se navodi, jedini redovan način plaćanja putarine za vozila četvrte kategorije u bezbarijernom MLFF sistemu naplate na deonici obilaznice oko Beograda jeste registracija TAG uređaja na platformu Toll4All.

Vozačima koji putarinu na obilaznici ne budu plaćali putem registrovanog TAG uređaja, već koriste pripejd ili postpejd TAG bez registracije na Toll4All sistem, biće ispostavljen račun za naknadnu naplatu putarine sa dodatnim troškovima vanrednog postupka.

Poziv prevoznicima da što pre uvedu TAG uređaje

Iz Puteva Srbije pozvali su sve prevoznike koji još nisu uveli TAG uređaje u svoja vozila da to učine što pre kako bi izbegli dodatne troškove i kazne.

Kako navode, elektronska naplata omogućava brži, jednostavniji i bezbedniji prolazak kroz naplatne stanice.

Dodatne informacije i tehnička podrška dostupni su putem Korisničkog centra Puteva Srbije, kao i preko platforme Toll4All.