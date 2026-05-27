"Srbija mora biti zemlja jednakih mogućnosti za sve"! Đurđević Stamenkovski: Društvu multiple skleroze uručili smo ugovor o finansiranju od preko 13 miliona
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski uručila je danas Društvu multiple skleroze Srbije ugovor o finansiranju programa podrške u vrednosti preko 13 miliona dinara.
"Srbija mora biti zemlja jednakih mogućnosti za sve", poručuje ministarka Đurđević Stamenkovski i dodaje:
"Danas smo Društvu multiple skleroze Srbije uručili ugovor o finansiranju programa podrške u vrednosti preko 13 miliona dinara, jer želimo da niko ne bude zaboravljen i da pomoć stigne do svakog čoveka kome je potrebna.
Nastavljamo sa razvojem inkluzivnih igrališta, pristupačnih vozila, rehabilitacionih programa i novih usluga podrške, jer zdravstvena i socijalna zaštita moraju biti dostupne svima.
Inkluzija znači da budemo uz ljude, ne samo rečima, već delima".