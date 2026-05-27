Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski uručila je danas Društvu multiple skleroze Srbije ugovor o finansiranju programa podrške u vrednosti preko 13 miliona dinara.

"Srbija mora biti zemlja jednakih mogućnosti za sve", poručuje ministarka Đurđević Stamenkovski i dodaje:

"Danas smo Društvu multiple skleroze Srbije uručili ugovor o finansiranju programa podrške u vrednosti preko 13 miliona dinara, jer želimo da niko ne bude zaboravljen i da pomoć stigne do svakog čoveka kome je potrebna.

Nastavljamo sa razvojem inkluzivnih igrališta, pristupačnih vozila, rehabilitacionih programa i novih usluga podrške, jer zdravstvena i socijalna zaštita moraju biti dostupne svima.

Inkluzija znači da budemo uz ljude, ne samo rečima, već delima".

Ne propustitePolitikaNA OVO SU ČEKALE HILJADE PORODICA! Ministarka Đurđević Stamenkovski: Pred poslanicima uskoro predlog zakona "Roditelj-negovatelj"
Milica Đurđević Stamenkovski
PolitikaNA KOŠARAMA I PAŠTRIKU ISPISALA SE ISTORIJA NOVOG KOSOVSKOG BOJA: Snažna poruka ministarke Stamenkovski na obeležavanju 27. godišnjice slavne bitke
Milica Đurđević Stamenkovski
DruštvoGORELI SU I ZEMLJA I NEBO, ALI JE HEROJSTVOM NAŠIH VOJNIKA SAČUVANA SRBIJA: Ministarka Stamenkovski u Leskovcu na obeležavanju 27. godina od bitke na Paštriku
Milica Đurđević Stamenkovski
PolitikaSRBIJA U SNAŽNOJ DIPLOMATSKOJ OFANZIVI: Ministarka Stamenkovski o poseti predsednika Vučića Kini i samostalnoj spoljnoj politici naše zemlje
Milica Đurđević Stamenkovski