Kako nam se približava vreme godišnjih odmora, pored spakovanih kofera, spremljenih pasoša, važno je proveriti i sve po kući ili stanu — da li je isključeno, provetreno, provereno, ali postoji jedna sitnica koja može da vam rastereti mozak na putovanju.

Naime, pojedina mišljenja smatraju da najveća opasnost tokom letnjih meseci vreba iz zamrzivača. Ukoliko dok ste na moru dođe do dužeg nestanka struje ili kvara na mreži, proces zamrzavanja se prekida i hrana počinje ubrzano da se kvari. Najgore od svega je što struja može da dođe nakon nekoliko sati, aparat ponovo zaledi sve unutra, a vi po povratku nemate pojma da se hrana zapravo već otopila i pokvarila.

Konzumiranje hrane koja se odmrznula pa ponovo zaledila — naročito mesa i prerađevina — garantovan je prečica do ozbiljnog trovanja hranom. Zato samo jedan duži prekid u snabdevanju električnom energijom može učiniti da sve vaše zalihe postanu potpuno neupotrebljive i opasne po zdravlje.

Genijalan trik sa novčićem od 2 sekunde

Srećom, iskusni svetski putnici koriste jednostavan trik koji će vam odmah otkriti da li je hrana bezbedna za jelo. Sve što vam treba jeste jedan običan novčić i plastična čaša sa vodom.

Postupak je nikad lakši: dan ili dva pre nego što krenete na put, sipajte vodu u čašu ili posudu i stavite je u zamrzivač da se potpuno zaledi. Tik pred polazak, izvadite posudu i stavite novčić na samu površinu leda, pa je ponovo vratite unutra.

Kako da "pročitate" rezultate kada se vratite sa odmora?

Kada se vratite sa puta, pre nego što uopšte počnete da raspakujete kofere, otvorite zamrzivač i pogledajte gde se nalazi novčić:

Novčić je i dalje na samom vrhu leda : Imate sreće! To je siguran znak da je zamrzivač sve vreme radio bez greške, hrana se nije otapala i potpuno je bezbedna za konzumaciju.

: Imate sreće! To je siguran znak da je zamrzivač sve vreme radio bez greške, hrana se nije otapala i potpuno je bezbedna za konzumaciju. Novčić je potonuo na dno čaše: Alarm za uzbunu! Ovo jasno dokazuje da je struja nestala na duže vreme, led se skroz otopio, novčić je pao na dno, a hrana u kesama se odmrznula i pokvarila. U ovom slučaju, odmah bacite sve namirnice kako biste izbegli opasne zdravstvene komplikacije.