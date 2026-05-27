Porfirije poželeo vernicima islamske veroispovesti da praznik provedu u miru, zdravlju i međusobnom poštovanju
Patrijarh Porfirije čestitao Kurban-bajram: "Neka praznik donese mir, zdravlje i blagostanje!"
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfiriječestitao je danas, u ime SPC i u svoje ime, svim muslimanima praznik Kurban-bajram.
Kako se navodi u saopštenju SPC, Porfirije je u čestitki povodom nastupajućeg Kurban-bajrama, svim vernicima islamske veroispovesti uputio najiskrenije čestitke, uz srdačne želje ''da im Svemilostivi Stvoritelj podari blagoslov i duhovnu snagu, a da tu veliku svetkovinu provedu sa svojim najdražim u miru, zdravlju i blagostanju''.
- Neka dani Kurban-bajrama, nadahnuti čvrstom verom praoca Avrama osnaže veru u Boga, budu ispunjeni razumevanjem i međusobnim poštovanjem, u duhu uzvišenih tradicionalnih vrednosti koje ovaj praznik nosi - naveo je Porfirije u čestitki.
