Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da je, rešenjem direktora policije, za načelnika Policijske uprave u Užicu postavljen major policije Dragoljub Simić.

Major policije Dragoljub Simić završio je Specijalističke studije na Kriminalističko - policijskoj akademiji u Beogradu, smer Nacionalna bezbednost, i time stekao zvanje specijalista kriminalistike.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova radi od 2000. godine, kada je zasnovao radni odnos u Policijskoj upravi u Užicu, Odeljenju kriminalističke policije, na radnom mestu kriminalistički tehničar.

Od 2005. godine raspoređen je na radno mesto kriminalistički inspektor u Odeljenju kriminalističke policije, a od 2019. godine je na radnom mestu rukovodilac Grupe za suzbijanje imovinskih delikata, dok je na mesto šefa Odseka za analitiku u Policijskoj upravi u Užicu, od 2023. godine.

