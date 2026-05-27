Rešenjem direktora policije: Za načelnika Policijske uprave u Užicu postavljen major Dragoljub Simić
Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da je, rešenjem direktora policije, za načelnika Policijske uprave u Užicu postavljen major policije Dragoljub Simić.
Major policije Dragoljub Simić završio je Specijalističke studije na Kriminalističko - policijskoj akademiji u Beogradu, smer Nacionalna bezbednost, i time stekao zvanje specijalista kriminalistike.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova radi od 2000. godine, kada je zasnovao radni odnos u Policijskoj upravi u Užicu, Odeljenju kriminalističke policije, na radnom mestu kriminalistički tehničar.
Od 2005. godine raspoređen je na radno mesto kriminalistički inspektor u Odeljenju kriminalističke policije, a od 2019. godine je na radnom mestu rukovodilac Grupe za suzbijanje imovinskih delikata, dok je na mesto šefa Odseka za analitiku u Policijskoj upravi u Užicu, od 2023. godine.