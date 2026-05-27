Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da je, rešenjem direktora policije, za načelnika Policijske uprave u Užicu postavljen major policije Dragoljub Simić.

Major policije Dragoljub Simić završio je Specijalističke studije na Kriminalističko - policijskoj akademiji u Beogradu, smer Nacionalna bezbednost, i time stekao zvanje specijalista kriminalistike.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova radi od 2000. godine, kada je zasnovao radni odnos u Policijskoj upravi u Užicu, Odeljenju kriminalističke policije, na radnom mestu kriminalistički tehničar.