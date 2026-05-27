Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da je, rešenjem direktora policije, za načelnika Policijske uprave u Smederevu postavljen major policije Marko Vujanović.

Major policije Marko Vujanović, završio je Srednju školu unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici 2005. godine, nakon čega je 2014. godine stekao zvanje diplomiranog ekonomiste, a 2024. godine završio specijalističke akademske studije na Kriminalističko - policijskom univerzitetu u Beogradu.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova je od 2005. godine kao policajac, nakon čega je do 2012. godine radio kao saobraćajni policajac.

Od 2012. godine je radio kao vođa smene dežurne službe u Saobraćajnoj policijskoj ispostavi u Smederevu, a od 2015. godine kao pomoćnik komandira u istoj stanici.

Poslove komandira Policijske ispostave u Kovinu je obavljao od 2019. do 2023. godine kada je postavljen na mesto načelnika Policijske stanice u Kovinu.