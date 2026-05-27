Slušaj vest

Pojas Presvete Bogorodice ostaje u Srbiji do petka 5. juna!

Blagu vest je večeras saopštio patrijarh srpski Porfirije, otvarajući predavanje igumana Jefrema u kripti Hrama Svetog Save na Vračaru.

Ogromno interesovanje vernika iz cele Srbije, ali i inostranstva od prvog dana kada je čudesni Pojas Presvete Bogorodice stigao u Beograd, dovelo je do toga da se drugi put produžava ostanak svetinje u Hramu Svetog Save. Podsetimo, prvobitno je trebalo da se Pojas vrati na Svetu Goru 29. maja, pa je taj termin pomeren za 1. jun, a večeras za još četiri dana.

Pojas Presvete Bogorodice Foto: infospc.rs

Nepregledne kolone su danonoćno na prilazu Hramu Svetog Save, a, kako saznajemo, veruje se da je najduža dosad iznosila čak 3,5 kilometara!

Pojas Presvete Bogorodice u Beograd je 20. maja doneo iguman manastira Vatoped arhimandrit Jefrem.

Ne propustiteDruštvoEvo šta treba da radite dok čekate u redu da celivate pojas Presvete Bogorodice: Otac Predrag upozorava šta je strogo zabranjeno dok stojite ispred Hrama
Otac Predrag Popović.jpg
DruštvoKilometarski redovi do Hrama Svetog Save! Patrijarh Porfirije među građanima: Daje im blagoslov dok čekaju da celivaju Pojas Presvete Bogorodice (video)
Screenshot 2026-05-26 233829.jpg
DruštvoPotresna svedočenja vernika koji sa decom i bebama satima čekaju pred Hramom: Da li je ovo prevelika žrtva zarad blagoslova Presvete Bogorodice?
Pojas presvete Bogorodice.jpg
DruštvoOvako se koriste osveštane trakice na pojasu Presvete Bogorodice: Monah Teodohos iz Vatopeda detaljno o moći relikvije sa Svete Gore
todohos.jpg