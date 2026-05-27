Ogromno interesovanje vernika iz cele Srbije, ali i inostranstva od prvog dana kada je čudesni Pojas Presvete Bogorodice stigao u Beograd, dovelo je do toga da se drugi put produžava ostanak svetinje u Hramu Svetog Save. Podsetimo, prvobitno je trebalo da se Pojas vrati na Svetu Goru 29. maja, pa je taj termin pomeren za 1. jun, a večeras za još četiri dana.