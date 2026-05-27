Očekuje se pakleno leto i u Srbiji

Pred nama je period ekstremnih vremenskih oscilacija koji će obeležiti prelazak iz proleća u vrelo leto. Dok se region suočava sa prvim tropskim temperaturama, meteorolozi upozoravaju na seriju toplotnih talasa, ali i na opasnost od razornih superćelijskih oluja ukoliko se određeni uslovi ispune.

Meteorolog Ivan Ristić najavljuje da nas ovog leta očekuju čak četiri toplotna talasa, a tropske temperature preko 30 stepeni su već počele. Danas je Srbiji izmereno maksimalnih 34 stepeni!

Ristić naglašava da je Balkan postao specifično područje gde je najveći problem velika zapara koja ne dozvoljava telu da se prirodno ohladi. Prema njegovim rečima, klima se toliko promenila da se temperatura na Balkanu povećala za 4 stepena, što je izbrisalo mesec dana jeseni i zime.

Prave vrućine nas, prema Ristićevoj vremenskoj prognozi za leto, očekuju u trećoj dekadi juna kada će prvi jači toplotni talas doneti temperature od oko 35 stepeni.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, EPA / YANNIS KOLESIDIS

Ipak, apsolutni vrhunac vreline rezervisan je za kraj jula. Meteorolog pravi zanimljivo poređenje sa Indijom, gde su izmerena 48 stepeni, ali naglašava da je Balkan zbog velike zapare često teži za podnošenje čak i na 30 stepeni.

- Tradicionalno je 24. jul najtopliji dan u godini, a ove godine bi tada živa u termometru mogla da pređe 40 stepeni. Na taj dan, ako je moguće, treba ostati kod kuće uz rashladne uređaje - kaže Ristić.

Toplotna kupola nad Balkanom

Ristić ističe da se trenutno nalazimo na samom obodu toplotne kupole, dok nas u julu očekuje boravak u njenom samom centru.

Pošto su trenutne temperature već dostigle nivoe od 32 do 34 stepeni, u junu ne možemo očekivati jače osveženje, već samo dalji porast.

Kratkotrajni spas donosi večeras hladni front koji sa severa spušta temperaturu za oko 5 stepeni.

Foto: Facebook/ Marko Čubrilo / screenshot

Problem beogradskog toplotnog ostrva i tropskih noći

Jedan od najvećih izazova tokom vrelih dana biće fenomen poznat kao urbano toplotno ostrvo, koji je posebno izražen u Beogradu.

- Noći više ne donose očekivano olakšanje jer temperature u stanovima ostaju iznad 30 stepeni. Zbog toga se organizam ne regeneriše tokom sna, već se čitavu noć znojimo, što može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema i nemogućnosti tela da postigne normalnu radnu temperaturu ujutru - objašnjava meteorolog.

Ističe da se klima toliko promenila da leto sada može da potraje čak do novembra, a da se prvi sneg ne očekuje pre tog meseca. Za one koji spas planiraju da potraže na moru, Ristić navodi da je temperatura Jadranskog, Jonskog i Egejskog mora trenutno oko 20 stepeni, ali da će već u junu ona biti idealna za kupanje, između 21 i 23 stepeni.

Foto: Facebook/ Marko Čubrilo / screenshot

Opasnost od superćelijskih oluja i uloga Jadranskog mora

Pitanje koje sve brine jesu razorne superćelijske oluje. Ristić objašnjava da njihova pojava direktno zavisi od temperature Jadranskog mora. Ukoliko temperatura mora dostigne 30 stepeni i potraje duže vreme, stvaraju se uslovi za razvoj ovih opasnih oblaka, kao što je bio slučaj 2023. godine.

- Trenutno je more na oko 20 stepeni, što je dobra vest jer hladniji Jadran sprečava nastanak takvih nepogoda – poručuje Ristić.

Večeras stižu hladni front i grmljavinske nepogode

Najnovija prognoza meteorologa amatera Marka Čubrila ukazuje na to da se već danas kasno posle podne i u toku noći preko nas premešta oslabljen hladan front. Ovaj front će doneti pojačan severozapadni vetar i osveženje, ali i potencijalnu opasnost.

- Posle 17 časova može biti lokalne pojave i jačeg grmljavinskog nevremena uz obilnu kišu i pojavu grada - najavio je Čubrilo.

Foto: Facebook/ Marko Čubrilo / screenshot

Najveća verovatnoća za ove nepogode je na severozapadu i istoku Hrvatske, kao i u delovima Bačke i severnog Banata.

Čubrilo predviđa da će četvrtak i petak biti znatno svežiji sa maksimumima od 16 do 25 stepeni, dok će se toplo vreme zadržati samo na krajnjem jugu regiona. Od četvrtka nas očekuju i vrlo sveže noći sa minimalnim temperaturama od 4 do 15 stepeni.

Osetan pad temperature i nestabilan početak juna bez vrućina

Za predstojeći vikend najavljuje se postepeno otopljenje, pa bi u nedelju maksimumi trebalo da budu od 24 do 30 stepeni.

Ipak, Čubrilo ističe da 1. juna verovatno ulazimo u period češćih nestabilnosti uz grmljavinske pljuskove, što će obeležiti početak juna bez ekstremnih vrućina. Prema njegovim rečima, ozbiljnije vreline nisu u najavi barem do 8. juna, a možda čak ni do polovine meseca.