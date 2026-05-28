Život Vasila Vida Pašanjskog promenio se iz korena nakon ujeda krpelja, koji je, kako tvrdi, doveo do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija i dugotrajne borbe za dijagnozu.

Ovaj umetnik i aktivista iz Beograda danas svoju svakodnevicu vodi iz invalidskih kolica, dok istovremeno pokušava da podigne svest o posledicama lajmske bolesti i problemima sa kojima se suočavaju pacijenti kojima pomoć ne stigne na vreme.

Vasil Vid Pašanjski bio je gost emisije "Tražim reč" zajedno sa doktorkama epidemilogom Sonjom Giljačom i infektologom Sašom Božović.

- Krpelj me je ujeo kad sam bio dete. Bilo je dosta ujeda ali nisam imao nikakve kožne simptome. Nisam znao da me je zarazio, krenuli su ozbiljni problemi sa krajnicima, gnojna angina koja je bila neprestana dugi niz godina, pa su onda krenule kosti, mišići, srce. To je trajalo toliko dugo da sam mislio da je normalno biti toliko umoran, imati takve bolove, da je normalno tako se osećati, dok u jednom momentu nisam dobio diskus herniju i da imam sve veća oštećenja kostiju kao što je skolioza, spondiloza itd. Jači simptomi su se pojavili tek u 26. godini" - rekao je Vasil.

"Bio sam više puta u bolnici"

Njegovo zdravstveno stanje mesecima se pogoršavalo, a simptomi su bili sve ozbiljniji. Umor, bolovi i otežano kretanje postali su deo svakodnevice, dok su lekarska ispitivanja trajala.

U jednom trenutku više nije mogao samostalno da funkcioniše, zbog čega je bio primoran da koristi invalidska kolica.

- Bio sam više puta u bolnici jer su sumnjali na multiplu sklerozu, pošto su simptomi vrlo slični, pa sam sa svojom doktorkom eliminisao jedno po jedno. Bio sam pred lek za multiplu sklerozu dok jedna moja rođaka nije rekla da me testiraju na bakteriju. Nisam mogao da pričam, niti da se hranim. Kada sam se testirao da boreliju, prvi test je bio pozitivan, a drugi negativan jer sam već počeo da koristim antibiotike - priča Vasil za Newsmax Balkans.

Njegova priča otvorila je i važno pitanje - koliko je lajmska bolest opasna ukoliko se ne prepozna na vreme.

Stručnjaci godinama upozoravaju da simptomi često mogu da budu zbunjujući i da mnogi pacijenti dugo lutaju do prave dijagnoze, što može da ostavi trajne posledice po zdravlje.

Uprkos teškoj situaciji, Vasil ne odustaje. Kroz umetnost i javne nastupe nastavlja da govori o svom iskustvu, pokušavajući da ohrabri druge ljude koji prolaze kroz slične probleme. Njegova borba danas je mnogo više od lične priče, postala je upozorenje koliko jedan naizgled bezazlen ujed krpelja može da promeni život čoveka.

