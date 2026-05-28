Postoje mesta koja ne osvajaju glasno, već lakoćom sa kojom vas uvode u odmor. Jutra uz miris mora i svetlost koja se presijava preko bazena, dugi dani u hladu palmi i večeri koje protiču između restorana, muzike i laganih šetnji – upravo takav ritam oblikuje doživljaj Beleka , jednog od najprestižnijih delova turske obale.

U Beleku se luksuz ne nameće, već se podrazumeva kroz prostor, komfor i osećaj da je sve podređeno uživanju. Ovaj deo rivijere poznat je po dugim peščanim plažama, pažljivo planiranim resortima, golf terenima i atmosferi koja jednako prija porodicama i parovima. Dani se ovde lako ispune sadržajem, ali isto tako mogu proteći potpuno opušteno – između mora, bazena, spa rituala i večernjih trenutaka uz obalu. Upravo zato Belek ostavlja utisak destinacije u kojoj odmor deluje prirodno, bez napora i bez viška buke.

U takav ambijent savršeno se uklapa Susesi Luxury Resort 5★ – prostran i sadržajan resort koji gostima pruža visok nivo komfora, privatnosti i raznovrsnih sadržaja za različite stilove odmora. Resort se prostire na čak 90.000 m² i obuhvata glavnu zgradu, Lake House deo i dve VIP vile, sa ukupno 554 smeštajne jedinice različitih kategorija – od deluxe i porodičnih soba do luksuznih suite jedinica i vila.

Hotel se nalazi direktno na sopstvenoj peščanoj plaži, na oko 2 km od centra Beleka, približno 35 km od aerodroma u Antaliji i oko 40 km od centra Antalije, što ga čini odličnim izborom za goste koji žele miran resort odmor uz dobru povezanost sa ostatkom regije.

Peščana plaža duga je oko 300 metara i raspolaže svlačionicama i sa dva doka. Gostima su bez doplate dostupni suncobrani, ležaljke, dušeci i peškiri uz towel card, dok se paviljoni i dodatna usluga na plaži doplaćuju.

Smeštajne jedinice osmišljene su tako da pruže maksimalan komfor tokom boravka. Sve sobe imaju balkon ili terasu, centralnu klimu, digitalni sef, mini-bar koji se svakodnevno dopunjava bezalkoholnim pićima, set za čaj i kafu, TV, direktni telefon, kupatilo sa kadom ili tuš-kadom, fen za kosu, bademantil, papuče i kablovski internet. U ponudi postoje i sobe prilagođene osobama sa posebnim potrebama.

Gastronomski deo ponude organizovan je na bazi Ultra All Inclusive koncepta i obuhvata bogat izbor jela u glavnom restoranu Turquoise tokom doručka, ručka, večere i noćnog bifea. Gostima su na raspolaganju i Aqua Bistro restoran za goste starije od 16 godina, šest à la carte restorana, dva snack bara, jedanaest barova i poslastičarnica, što boravku daje dodatnu raznovrsnost i ritam.

Tokom dana gosti mogu uživati u više otvorenih i zatvorenih bazena, uključujući aqua park sa šest tobogana, glavni bazen, Lake House bazen, Palm i Terrace bazene, kao i zatvorene bazene. Sportski i rekreativni sadržaji obuhvataju fitness centar, pilates, tae bo, gimnastiku u vodi, tenis, stoni tenis, skvoš, košarku, odbojku, mini fudbal i pikado.

Za dodatni osećaj opuštanja tu je La Calisse Spa centar površine oko 4.500 m², sa dva zatvorena bazena, hamamom, parnim kupatilom i prostorijama za relaksaciju.

Posebno bogat deo ponude namenjen je porodicama sa decom. Najmlađima su na raspolaganju mini bazen, mini club, restoran za decu, midi club, bioskop, mini amfiteatar i teen club sa igralištem, DJ kursom, bezalkoholnim barom, timskim igrama i internetom, što hotel čini izrazito pogodnim za sadržajan porodični boravak.

Susesi Luxury Resort 5★ predstavlja odličan izbor za goste koji žele luksuzan resort na peščanoj plaži, bogatu Ultra All Inclusive uslugu i veliki izbor sadržaja za sve uzraste. Spoj elegantnog ambijenta, velikog kompleksa, kvalitetne usluge i atmosfere Beleka čini ovaj hotel idealnim mestom za letovanje na turskoj obali.

