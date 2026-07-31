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Slučaj muškarca iz Srbije koji je zbog uvredljivog komentara na društvenim mrežama morao da plati čak 244.000 dinara otvorio je pitanje koliko građane mogu da koštaju neprimerene objave na internetu.

O tome koliko su česte tužbe zbog uvreda na društvenim mrežama, kolike kazne mogu da budu i koliko traju sudski procesi govorila je advokatica Jovanka Zečević za Kurir televiziju. Sagovornica je objasnila i gde je granica između slobode govora i uvrede koja može završiti na sudu.

Sud procenjuje težinu i donosi odluku

Advokatica Jovanka Zečević je istakla da su slučajevi uvreda na društvenim mrežama veoma česti i da se u praksi najčešće rešavaju kroz privatne tužbe koje pokreće oštećena strana u zakonskom roku od tri meseca. Objasnila je da sud u svakom konkretnom slučaju procenjuje da li je došlo do omalovažavanja i da li je osoba zaista bila uvređena, diskreditovana ili dovedena u neprijatan položaj.

Zečević je navela da kazne zavise od težine uvrede, kao i od toga na koji način je ona izrečena i koliko je ljudi moglo da je vidi. Kako je objasnila, za osnovni oblik uvrede kazne su propisane od 40.000 do 200.000 dinara, dok u težim slučajevima, kada su uvrede iznete preko medija ili dostupne široj javnosti, kazne mogu dostići i do 450.000 dinara.

- Nije uvek lako sudu da proceni kakav je stepen uvrede i u kojoj meri je neko zaista povređen. Svako od nas drugačije doživljava određene reči, ali je važno da postoji odgovornost i da se vodi računa o tome šta se izgovara ili piše - navela je Zečević, dodajući da se u pojedinim slučajevima uzima u obzir i afekat, kao i namera osobe koja je uvredu izrekla.

Ona je dodala da uvrede mogu imati ozbiljne posledice, ali i da sudovi moraju pažljivo da balansiraju između slobode govora i zaštite ličnog dostojanstva. Kako je naglasila, često se zaboravlja da izgovorena ili napisana reč može ostaviti dugotrajan trag, zbog čega je važno promišljati pre nego što se nešto objavi ili kaže.

advokatica Jovanka Zečević Foto: Kurir Televizija

Verbalne uvrede mogu biti dokazive

Advokatica Jovanka Zečević je objasnila da i u slučajevima kada uvrede nisu napisane, već izgovorene u direktnoj komunikaciji, postoji mogućnost pokretanja privatne tužbe. Kako je navela, u takvim situacijama je posebno važno da se precizno opišu vreme, mesto i okolnosti događaja, kao i da postoje svedoci koji mogu da potvrde navode oštećenog.

Ona je naglasila da sud uvek procenjuje kredibilitet dokaza i svedoka, jer je granica između stvarne uvrede i subjektivnog doživljaja često tanka. Kako je istakla, postoji i rizik da se određeni postupci pokreću radi ostvarivanja materijalne koristi, zbog čega se svaki slučaj pojedinačno pažljivo razmatra.

- Možemo naravno da tužimo i u slučaju verbalne uvrede, ali je važno da imamo opisane okolnosti dan, vreme i mesto, i nije loše da postoji svedok koji će to potvrditi. Postoji tanka granica između stvarne uvrede koja ostavlja posledice i situacije kada neko pokušava da to iskoristi na drugi način - navela je Zečević.

Dodala je i da se u praksi često postavlja pitanje subjektivnog doživljaja uvrede, jer ono što je nekome bezazleno, drugome može predstavljati ozbiljno omalovažavanje, zbog čega sudovi pažljivo procenjuju svaki pojedinačni slučaj.

04:41 "Nije uvek lako sudu da proceni kakav je stepen uvrede i u kojoj meri je neko zaista povređen" rekla je Jovanka Zečević Izvor: Kurir televizija

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