U eri savremenih zaštitnih sistema i široko rasprostranjenih gromobrana, mnogi veruju da su njihovi kućni aparati potpuno bezbedni tokom nevremena. Međutim, da li je to zaista tako? Artur Surovjecki, jedan od vodećih stručnjaka za oluje i predavač na Univerzitetu u Varšavi, koji je veći deo svog života posvetio proučavanju ovih atmosferskih pojava, otkrio je surovu istinu u podkastu "Blok tehnički".

Zašto gromobran ne garantuje potpunu bezbednost?

Pitanje ostavljanja elektronike uključene u struju tokom nepogoda je izuzetno važno jer postoji realna opasnost od oštećenja ili potpunog uništenja skupocenih uređaja. Surovjecki jasno ističe da postoji vrsta atmosferskog pražnjenja koja može uništiti opremu bez obzira na to da li kuća ima gromobran ili ne.

Opasnost od moćnih pozitivnih pražnjenja

Ako kuću koja ima adekvatnu zaštitu pogodi takozvano negativno pražnjenje, šteta najverovatnije neće nastati jer će sistem uspešno sprovesti struju u zemlju. Međutim, ogroman problem nastaje kod pozitivnih pražnjenja, koja su znatno ređa, ali i neuporedivo snažnija. U tom slučaju, čak ni isključivanje osigurača ne garantuje nikakvu zaštitu.

Razlog leži u tome što se oko pozitivnog pražnjenja stvara izuzetno snažno elektromagnetno polje. Ono unutar kućnih instalacija izaziva pojavu zvanu elektromagnetna indukcija. To dovodi do naglog stvaranja jakih struja u kablovima, koje u sekundi mogu spržiti i uništiti sve povezane aparate.

Jedini siguran način zaštite elektronike

Ovaj poznati poljski "lovac na oluje" naglašava da je najbolja i jedina stopostotno sigurna mera tokom jakih grmljavinskih nepogoda potpuno isključivanje uređaja iz struje i obavezno izvlačenje utikača iz zida. Ovo se posebno odnosi na računare, televizore i druge aparate koji su vam materijalno najvredniji.

Kako prepoznati najopasniji udar groma?

Iako su ova ekstremno opasna pražnjenja ređa, ona se redovno dešavaju širom zemlje. Prema rečima Surovjeckog, koji je ujedno i predsednik udruženja "Skajvorn Poljska", pozitivna pražnjenja možete prepoznati po sledećim specifičnim osobinama:

Grmljavina je znatno glasnija i ne zvuči kao klasično tutnjanje, već podseća na jaku eksploziju ili rafalnu paljbu iz topova.

Sam kanal munje je uglavnom pravolinijski, bez razgranavanja i vizuelno je izuzetno svetao.