Takođe, navode da građani treba da, ukoliko primete požar, odmah o tome obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193.

- Podsećamo naše građane da je Zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima zabranjeno spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru, ostataka strnih useva, spaljivanje smeća kao i loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume - saopšteno je iz Sektora za vanredne situacije, a prenosi RINA.

Kazne od 10.000 do 50.000, za prava lica do milion dinara

Foto: Damir Dervišagić

Za nepoštovanje ovih zakonskih odredbi zaprećene su i propisane novčane kazne.

Kazne za fizička lica koja prekrše odredbe ovog Zakona kreću se od 10.000 do 50.000 dinara, dok kazne za spaljivanje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća za fizička lica iznose 10.000 dinara, a za pravna od 300.000 do 1.000.000 dinara, Blic prenosi pisanje Tanjuga.

