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Pitanje porodičnog nasilja, posebno nasilja nad ženama, jedna je od najosetljivijih društvenih tema, o kojoj se sve češće govori i u verskom kontekstu.

Na pitanje da li se bilo koji oblik nasilja u porodici može opravdati, sveštenik Dejan Krstić daje jasan odgovor - nasilje nema opravdanje, bez obzira na okolnosti.

Kako ističe, hrišćansko učenje počiva na ljubavi, poštovanju i dostojanstvu svakog čoveka, a ne na strahu, sili i zlostavljanju.

"Da li se nasilje može opravdati?"

- Da li se fizičko nasilje nad ženom od strane muža može nečim opravdati? Znam da je pitanje osetljivo, ali vaš odgovor u ovim trenucima bi mi mnogo značio - upitala je jedna vernica.

Odgovor sveštenika je jasan.

- Kratko i jasno - ne. Fizičko, psihičko, emocionalno ili bilo koje drugo nasilje muža nad ženom, žene nad mužem, roditelja nad decom ili dece nad roditeljima ne može se ničim opravdati. Ni ljutnjom, ni "vaspitavanjem", ni alkoholom, ni ljubomorom, ni nervozom, ni pozivanjem na veru ili "porodični poredak" - objasnio je sveštenik.

Osvrnuo se na fizičkom nasilju, te podsetio da je u hrišćanstvu muž pozvan da voli ženu "kao Hristos Crkvu" - a Hristos se žrtvuje za drugoga, ne povređuje ga.

"Svako nasilje nad ženom je greh"

- Svako podizanje ruke na ženu predstavlja greh, poniženje ljudskog dostojanstva i narušavanje svetinje braka. U hrišćanstvu je žena pozvana da se mužu pokorava u ljubavi, ne u strahu. Isto tako, deca su pozvana da poštuju svoje roditelje, ali su i roditelji pozvani da ne razdražuju i ne povređuju svoju decu. Hrišćanska porodica nije zajednica straha i sile, već ljubavi, žrtve, poštovanja i međusobnog nošenja slabosti - naveo je sveštenik Krstić i dodao:

- Važno je znati i ovo: odgovornost za nasilje uvek je na onome ko ga čini. Bog ne traži od čoveka da trpi zlostavljanje kao "krst". Trpljenje u hrišćanskom smislu nikada ne znači pristajanje na zlo, nepravdu i uništavanje sopstvenog dostojanstva.