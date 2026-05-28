Slušaj vest

U susret letnjoj sezoni, FlixBus nastavlja da širi mrežu međunarodnih linija iz Srbije novim sezonskim i celogodišnjim rutama ka popularnim destinacijama na hrvatskom primorju. Tokom leta, putnicima će biti dostupne nove direktne veze ka Splitu, Zadru i Puli, pružajući još više mogućnosti za jednostavna, udobna i pristupačna putovanja.

Pored novih polazaka ka Jadranu, FlixBus nastavlja da unapređuje i regionalnu povezanost kroz linije ka Rumuniji i Zagrebu, dok će direktna ruta Beograd–Istanbul putnicima iz Srbije omogućiti još praktičnije putovanje ka jednoj od najatraktivnijih letnjih destinacija.

Foto: Flix SE

„Letnja sezona tradicionalno donosi veće interesovanje za putovanja, zbog čega kontinuirano radimo na širenju Flix mreže i uvođenju novih ruta iz Srbije. Naš cilj je da putnicima omogućimo veću fleksibilnost pri planiranju odmora, bolju povezanost sa popularnim destinacijama i još više opcija za bezbrižna letnja putovanja“, izjavio je Ante Grbeša, generalni direktor kompanije FlixBus za region Centralne i Istočne Evrope. Uz razgranatu međunarodnu mrežu koja obuhvata više od 40 zemalja i hiljade destinacija širom Evrope, FlixBus od sada putnike iz Srbije direktno povezuje sa 18 država (uključujući i Rumuniju i Tursku) u Evropi. Na ovaj način, omogućava jednostavno planiranje putovanja, bilo da maštate o malvaziji na hrvatskoj obali, baklavama i kafi na Bosforu ili kratkom begu u Zagreb, Ljubljanu ili Beč, koji su idealni za odmor tokom cele godine. Putovanje sa FlixBusom podrazumeva jednostavnu kupovinu karata putem sajta ili aplikacije, dok putnici odmah nakon rezervacije dobijaju QR kod putem mobilnog telefona ili elektronske pošte, zahvaljujući kojem je ukrcavanje brzo i jednostavno, bez potrebe za štampanjem karte.

Moderni FlixBus autobusi opremljeni su dodatnim prostorom za noge za udobnija putovanja, besplatnim WiFi internetom i utičnicama za punjenje uređaja, pa putnici tokom vožnje mogu da iskoriste ovo vreme da dodatno istraže destinacije na koje putuju i isplaniraju šta žele da obiđu i posete. Većina linija pruža i mogućnost praćenja putovanja u realnom vremenu, dok dovoljno mesta za prtljag dodatno doprinosi bezbrižnijem i praktičnijem putovanju, posebno tokom letnje sezone.

Foto: Flix SE

Pored pristupačnih i praktičnih putovanja, FlixBus nastavlja da razvija održiviji pristup transportu, sa ciljem smanjenja emisije štetnih gasova kroz razvoj alternativnih pogona i unapređenje ekoloških standarda poslovanja.

„ Nove linije kreću već od 11. juna, a tokom letnje sezone putnicima će biti dostupni svakodnevni polasci, kao i linije koje voze više puta nedeljno, u zavisnosti od odredišta. Sve što je potrebno jeste da odaberete sledeću destinaciju, a FlixBus će se pobrinuti da vaše putovanje bude jednostavno, udobno i bezbrižno“, zaključuju iz kompanije. Detaljne informacije o linijama, terminima polazaka i kartama dostupne su na FlixBus zvaničnom sajtu i putem FlixBus aplikacije. O Flixu Kompanija Flix nastoji da transformiše javni linijski prevoz nudeći održivu i pristupačnu opciju putovanja autobusima i vozovima u više od 40 zemalja na četiri kontinenta. Sa inovativnom tehnološkim rešenjima u službi putovanja, Flix, lansiran 2013. godine, brzo je uspostavio vodeću poziciju u javnom linijskom autobuskom prevozu u Evropi, Severnoj Americi i Turskoj, i kroz svoje brendove FlixBus, FlixTrain, Kamil Koç i Greyhound, brzo se širi nadalje i u Južnoj Americi i Indiji.

S obzirom na važnost održivog putovanja, Flix teži da postane karbonski neutralna kompanija do 2040. godine u Evropi, a do 2050. na globalnom nivou. Kako bi procenio svoj napredak unutar naučno priznatih okvira, Flix je postavio ciljeve za emisiju gasova u sklopu SBTi inicijative. Dok kompanija Flix upravlja komercijalnim aspektima poslovanja kao što su planiranje mreže, određivanje cena, operativna kontrola, marketing i prodaja, upravljanje kvalitetom, kao i stalni razvoj proizvoda na osnovu stvarnih podataka, Flix autobuski partneri obavljaju svakodnevni prevoz. Inovativna kombinacija Flix tehnoloških i prodajnih rešenja sa tradicionalnim prevozom putnika pretvorila je evropski start-up u vodeću globalnu tehnološko-putničku kompaniju. Za više informacija posetite web stranicu www.flixbus.rs