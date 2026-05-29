Letnja sezona na grčkim ostrvima polako počinje, a sa njom stižu i prve informacije o cenama ležaljki i uslovima koje turisti moraju da ispune u popularnim plažnim barovima.

Na plaži Pahis na Tasosu pojedini ugostiteljski objekti već su formirali minimalan iznos potrošnje za korišćenje ležaljki, dok se puna sezona i nove cene očekuju od sredine juna.

Na pojedinim mestima, posebno u prvim redovima uz more, gosti će tokom sezone morati da izdvoje i do 80 evra po osobi za hranu i piće kako bi koristili ležaljke.

Cene ležaljki na Pahis plaži

Za ostale redove uslovi su nešto niži, dok u nekim barovima trenutno još važi pravilo da je dovoljno naručiti piće.

Ekipa Nikane.gr posetila je plažu Pahis na Tasosu.

- Za ležaljke u prvom redu u ovom bič baru potrebno je da potrošite 80 evra po osobi na hranu i piće, dok je za ostale redove uslov minimum 40 evra po osobi. Posetili smo plažu Pahis kako bismo saznali kakvi su uslovi u barovima, ali je i nas ova informacija iznenadila - navodi Nikana.gr.

Cene važe za sezonu

Trenutno je otvoren samo jedan bar i pomenute cene važe za sezonu.

- Ostali barovi se još pripremaju, a kako su nam rekli, u nekima od njih uslov će biti između 30 i 40 evra za set ležaljki tokom sezone, koja počinje sredinom juna. Za sada ovi uslovi još ne važe, pa ležaljke možete koristiti uz poručeno piće. Početak juna je odličan izbor za odmor ako ne želite da potrošite mnogo novca - dodaju.