Slušaj vest

Jedna administrativna greška napravljena pre više decenija u Srbiji izazvala je ogroman problem za Srpkinju koja živi u Australiji. Njena porodica je nedavno otkrila da je u zvaničnom izvodu iz matične knjige rođenih njen pol pogrešno upisan, zbog čega je sada potpuno onemogućena da izvadi lična dokumenta u inostranstvu.

Čitav slučaj dospeo je u javnost kada se dete oštećene žene obratilo za pomoć na internetu, tražeći savet kako da reši ovu nesvakidašnju situaciju. Prema rečima autora, problem je otkriven potpuno slučajno kada su kontaktirali diplomatsko predstavništvo Srbije.

- Nedavno smo dobili kopiju izvoda iz njenog izvoda iz matične knjige rođenih od srpskog konzulata u Sidneju, koji pokazuje da je njen pol zabeležen kao muški umesto ženski, a oni su nam rekli da je ova greška potekla iz samog srpskog registra - piše u postu.

Stiglo joj je pismo od oca koji ju je napustio kad je imala 14 godina Foto: Shutterstock

Ova naizgled sitna greška u sistemu izazvala je ozbiljne praktične probleme i blokirala svakodnevni život ove žene u Australiji, gde boravi još od prošlog veka.

- Trenutno joj stvara probleme u Australiji dok pokušava da dobije ličnu kartu sa fotografijom i pasoš (nikada nije imala pasoš jer je u Australiju došla sa očevim pasošem sedamdesetih godina) - objašnjeno je.