Da li je još neko primetio veliku pojavu bubašvaba po trotoarima i fasadama u Šapcu, naročito u večernjim satima? Deluje kao da ih ima sve više u različitim delovima grada, piše Instagram stranica vestisabac. Na slikama koje su objavili može se videti da ih ima i na trotoarima i na fasadama, skoro svuda!

- Zanima me da li su nadležne službe upoznate sa situacijom i ko je zadužen za dezinsekciju javnih površina? Takođe, da li je planirana neka reakcija ili tretman u narednom periodu? Mislim da je ovo pitanje javne higijene i zdravlja građana, pa bi značilo da neko od nadležnih odgovori. Nije prijatno da bubašvabe šetaju po trotoarima i zidovima zgrada u centru grada, a deluje kao da niko ne reaguje - piše ispod fotografija.

Bubašvabe žive na prljavim mestima (kanalizacija, kante za smeće) i na svojim nožicama i telu prenose opasne bakterije poput Salmonele i E. coli, koje mogu kontaminirati hranu i izazvati trovanje. Takođe, njihov izmet, presvučena koža i pljuvačka sadrže jake alergene. Kod mnogih ljudi, a naročito kod dece, boravak u prostoru gde ima bubašvaba može da izazove ili pogorša napade astme i hronične alergije.

Ostavljaju neprijatan miris i mrlje na nameštaju, zidovima i posuđu. Veoma se brzo razmnožavaju. Izuzetno su otporne na loše uslove, mogu dugo da prežive bez hrane i vode, a zbog brze reprodukcije jedna bubašvaba u kući brzo može postati ozbiljna najezda.

Zato se bubašvabe, zajedno sa pacovima, miševima i stenicama, smatraju komunalnim štetočinama i zakonski su predmet obavezne dezinsekcije (uništavanja).