U javnosti i na društvenim mrežama ovih dana ponovo se otvorilo pitanje koje mnogima deluje jednostavno, ali izaziva brojne nedoumice: zašto se u pravoslavlju kaže "Presveta Bogorodica", a ne samo, recimo, "Sveta Bogorodica", kao što se kaže "Sveti Sava" ili "Sveta Petka".

Povod za polemiku bila je i objava na Reditu, gde su korisnici pokušali da razjasne značenje ovog izraza, uz primere i pitanja da li "presveto" znači nešto "više od svetog", ili postoji neka vrsta hijerarhije svetosti u hrišćanstvu.

U komentarima se mogu naći različita tumačenja, od onih da se time naglašava posebna čistoća i uzvišenost Device Marije, do pokušaja da se lingvistički objasni značenje prefiksa "pre-", koji u srpskom jeziku često služi kao pojačanje, a ne kao zasebna kategorija.

Pojas Presvete Bogorodice izložen u Beogradu

U isto vreme, u javnosti je dodatno pojačano interesovanje vernika zbog izlaganja relikvije pojasa Presvete Bogorodice, koji se, prema navodima crkve, do 5. juna nalazi u Hramu Svetog Save na Vračaru.

Zbog toga su u Beogradu od Spasovdana primetni veliki brojevi vernika koji dolaze da se poklone, pomole i celivaju ovu svetinju. Prema svedočenjima sa lica mesta i objavama na društvenim mrežama, formiraju se dugi redovi koji se protežu kroz i oko Hrama, a vernici čekaju satima kako bi ušli.

Zašto se kaže "Presveta Bogorodica"?

Reč "Bogorodica" doslovno znači "ona koja je rodila Boga" i odnosi se na Devicu Mariju, majku Isusa Hrista. Ovaj naziv potiče iz grčkog izraza "Theotokos", koji je vekovima prisutan u hrišćanskoj teologiji.

Posebnu pažnju privlači izraz "presveta". U srpskom jeziku prefiks "pre-" služi kao pojačanje značenja, pa "presveta" označava "najsvetiju" ili "uzvišeniju od svih svetih". Time se ističe posebno mesto koje Bogorodica zauzima među svetiteljima.

U pravoslavlju se Bogorodica poštuje više od svih svetaca, ali se ne izjednačava sa Bogom. Zato se u molitvama i bogosluženjima često čuju izrazi poput "Presveta Bogorodice, spasi nas" ili "Pokrov Presvete Bogorodice".