Nakon nekoliko tropskih dana u maju, meteorolozi najavljuju kratkotrajno osveženje, ali upozoravaju da prave letnje vrućine tek slede krajem juna i tokom jula i avgusta, kada se očekuju temperature i do 38 stepeni.

Da li smo proteklih nekoliko dana prošli svojevrsnu pripremu za toplotne udare koji nas očekuju tokom leta, za "Puls "Srbije", otkrio je Nedeljko Todorović - meteorolog.

- Posle tri letnja dana sa temperaturama od preko 30 stepeni, tokom noći u četvrtak očekuje se osveženje od oko 5 do 6 stepeni, pa će maksimalne temperature biti oko 28 stepeni.

Danas se lokalno očekuju kratkotrajna kiša ili pljuskovi, ali slabijeg intenziteta, koji neće bitno poremetiti utisak toplog letnjeg vremena. Do kraja maja temperature će biti nešto ispod proseka, a već 31. maja ponovo se očekuje blagi porast, pa bi maksimalne vrednosti bile oko 30 stepeni - rekao je Todorović.

Prave vrućine tek dolaze

Nakon 1. juna, kako je objasnio, sledi nastavak relativno toplog vremena, uz povremene kratkotrajnepljuskove i retke padavine, uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

- Ovaj period toplog vremena nije pokazatelj vrelog leta, jer ne postoji direktna veza između majskih temperatura i onoga što nas očekuje tokom leta. Leto tek počinje, jun je prvi pravi letnji mesec, a prave vrućine se očekuju krajem juna, tokom jula i avgusta.

Tada su temperature iznad 35, pa i do 37-38 stepeni uobičajene, ali uz povremena osveženja, kišu i pljuskove sa grmljavinom. To je tipičan vremenski obrazac za našu klimu - rekao je.

Vetar olujne jačine

Danas nas očekuje prolazna oblačnost s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom iz zapadne i dela centralne Srbije ujutro i pre podne će se izmestiti na jug zemlje. U ostalim krajevima pretežno sunčano.

Severozapadni vetar u pojačanju, na istoku Srbije i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 12 do 20, a najviša od 25 do 29 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Od petka do kraja sedmice pretežno sunčano i toplo.

U petak i subotu sa maksimalnim temperaturama od 25 do 29, a u nedelju i do 31 stepen. Uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska u subotu uveče je moguća na severu Srbije, a u nedelju u brdsko-planinskim predelima, navodi RHMZ.

