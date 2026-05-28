Sa prvim danima juna stižu i prvi znaci leta, sunce postaje nemilosrdno, a temperature u mnogim gradovima premašuju 35 stepeni. Za mnoge građane, posebno one koji žive u starijim ili loše izolovanim stanovima, ovo znači borbu sa nepodnošljivom vrućinom u sopstvenim domovima.

Jedan korisnik Redita nedavno je podelio svoju dilemu:

- Svako leto mi je u sobi pakao, izolacija mi je užasna. Leti toplota ostaje u sobi, i nema vazduha uopšte. Uzeo sam ventilator, ali on ne pomaže, toliko je toplo i zagusljivo da samo obrće topao vazduh. U septembru se selim, i treba mi neko rešenje da preživim leto. Šta bi mi bilo najbolje da radim, šta da uzmem? Video sam da postoje neke male klime, ne znam koliko to radi posao.

Ova situacija je česta, mnogi stanovi u centralnim delovima grada ili u starijim zgradama zadržavaju toplotu čak i nakon što sunce zađe, a običan ventilator često samo meša vrući vazduh, ne hladeći prostoriju.

Evo nekoliko praktičnih strategija koje mogu značajno olakšati boravak u toplim danima: Pravilno provetravanje

Najbolje je otvoriti prozore rano ujutro ili kasno uveče kada je napolju hladnije, a tokom dana zatvoriti prozore i zavese da sunce ne greje prostor. Roleri ili deblje zastore koji blokiraju sunčeve zrake mogu smanjiti temperaturu u sobi za nekoliko stepeni.

Ventilator + hladna boca

Ako koristite ventilator, postavite ispred njega posudu sa ledom ili flašu smrznute vode. Ventilator će tako kruženjem vazduha širiti hladan vazduh, što može značajno olakšati osećaj vrućine.

Mini klima uređaji

Postoje prenosive, male klima jedinice koje se mogu koristiti u stanu bez centralnog hlađenja. Njihov učinak zavisi od veličine prostora i izolacije, ali mogu sniziti temperaturu za nekoliko stepeni i pružiti prijatan odmor u sobi.

Hlađenje tela umesto prostora

Ponekad je jednostavnije rashladiti sebe nego celu sobu: hladan tuš, vlažne krpe na zapešćima i vratu, ili spavanje sa mokrim peškirom preko tela mogu smanjiti osećaj vrućine.

Izbegavajte električne uređaje koji greju

Laptopi, TV i svetla doprinose zagrevanju sobe. Gasite ih kada nisu potrebni i pređite na LED svetla koja emituju manje toplote.

Zelene alternative