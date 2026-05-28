Pevač se zove Omiljen Vojinović, a kako je istakao, jako je srećan što ima neobično ime.

- Nikada ovo ime ne bih dao ni za šta na svetu. Pa, vi nemate pojma kakva je to privilegija kad se zovite Omiljen. Dobio sam ime po stricu, a veoma sam zahvalan roditeljima što su me baš ovako nazvali. Bilo je dosta situacija kad se predstavljam ljudima da oni zapravo ne veruju da se tako zaista zovem, ali uspem da ih ubedim na kraju - kroz smeh je poručio.

Jednu anegdotu pevač nikada neće zaboraviti.

- Kad sam bio mlađi, prišao sam jednoj devojci koja mi se svidela. Mi smo tu svirali, bila je buka i gužva, i kao i sada slabo čujete sagovornika. Ja sam njoj prišao, pružio ruku i predstavio se - Omiljen, a samo sam čuo nju kako odgovara - meni nisi, priseća se uz osmeh.

Muzikom je počeo da se bavi pre trideset godina, a kada je započinjao karijeru u jednom kafiću u zlatiborskom kraju, vlasnica kluba u kom su svirali čuvši kako se pevač zove, odmah je krstila i orkestar nazvavši ga - Omiljeni bend.

- Ljudi koji su me posle tog upoznali, mislili su da me zbog benda zovu tako Omiljeni, a da mi to nije ime. Inače, jedini nadimak kojim imam mi je upravo taj, s tim što dok me svi zovu Omiljeni supruga me zove Ljubo. Moram da kažem da su ona i moji sinovi moj najveći životni uspeh i sreća, dodaje ovaj pevač.