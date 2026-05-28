Popunjavanje liste želja, pripreme za završni ispit – sve to čeka male maturante kada im u petak zvono označi kraj osmogodišnjeg školovanja. To je onaj obavezni deo, ali paralelno počinju i pripreme za proslavu male mature. Postavlja se, međutim, pitanje ko učestvuje u organizaciji, ali i ko se stara da sve prođe kako treba.

Danas manje od 5 odsto osnovnih škola proslavu organizuje u svojim prostorijama. Osmaci maturu najčešće slave u ustanovama kulture, sportsko-rekreativnim centrima, restoranima.

Direktor OŠ "Josif Pančić" Milan Bajić kaže da je praksa bila da se proslave organizuju u školi.

"Imali smo poslednjih nekoliko godina vanrednih događaja – od korone do nekih događaja koji su se dešavali po školama i, posle, mogućnosti da se organizuju te maturske večeri. Roditelji su odlučili da se to izmesti i da se postavi u restoranu, uz sve one mere i dogovore koji su neophodni da se to lepo i dobro završi", navodi Bajić.

Kada se mala matura proslavlja van škole, posebno se vodi računa o bezbednosti dece, kažu organizatori.

Direktor agencije za organizaciju proslava Predrag Jakovljević objašnjava da to podrazumeva prevoz od škole do objekta u kojem se proslava organizuje, uz pratnju vodiča iz agencije, upravo zbog bezbednosti.

"Da maloletnici ne mogu da urade nešto što bi bilo neprimereno, dovedu ih do škole i škole pravo u restoran, u restoranu postoji obezbeđenje, ne smeju da idu van tog prostora", ističe Jakovljević.

Nekada je proslavu male mature organizovala uprava škole, a sada Savet roditelja.

Osmaci OŠ "Skadarlija" malu maturu će tradicionalno proslaviti u Domu vojske. Kažu, uslovi su povoljni, a i blizu je škole. O svim detaljima roditelji se dogovaraju preko Vajber grupe.

Član Saveta roditelja Branislav Mirković kaže da predstavnici svakog odeljenja koordinišu i dogovaraju se sa roditeljima.

"Naravno, 67 roditelja, teško je uklopiti da sve želje budu ispunjene, ali pravimo neke kompromise. To traje više od mesec dana, jer imamo dogovor o okupljanju, o odlasku, o prostoru, o muzici. Svake godine, tradicionalno, generacija dobije svoj grafit", dodaje Mirković.

Proslava male mature roditelje će ove godine koštati između 5.000 i 7.000 dinara. Dodatni troškovi, na koje će morati da računaju, svakako su garderoba, obuća i sve češće profesionalna frizura i šminka za devojčice.

Uprkos troškovima, roditelji žele da njihovoj deci taj dan ostane u najlepšem sećanju.