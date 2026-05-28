Legendarni "kec", iliti popularna jugoslovenska "zastava 101", prešla je početkom maja za deset dana čak 7.000 kilometara od Beograda do Marbelje i uskoro će biti na licitaciji, a novac od prodaje vozač, Beograđanin Miroslav Grdinić doniraće za lečenje 14-godišnjeg Viktora Miletića iz prestonice.

Ovom vremešnom mašinom u humanoj misiji upravljao je Grdinić (36), pilot i član aero-kluba iz Zrenjanina, koji je u daleku Španiju krenuo 1. maja, svestan da ga čeka neizvesna vožnja kroz pola Evrope u automobilu starom bezmalo dve decenije.

- Vodio me samo jedan cilj, pomoć malom Viktoru. Kad sam prelazio hrvatsku granicu, carinik me pitao kuda sam krenuo. Kad sam rekao da idem u Španiju, svi su počeli da se smeju. Samo su mi sa osmehom rekli: "Ajde ti, polako." Verovatno su mislili da nisam pri sebi - priseća se za Kurir Miroslav.

Pukao menjač, filmska krađa

I pored sumnji, vremešni "kec" je nastavio dalje. Dnevno je prelazio i po 1.000 kilometara, ali već je na polovini puta nastao prvi ozbiljan problem. Pukao je menjač i ostao bez pete brzine.

- Vozio sam sve vreme u četvrtoj. Najviše može da ide 100 na sat. Rekao sam sebi - idem dokle ide, pa ako stane, stao je. Ali nije me izdao. Jugoslavija je to pravila - kaže kroz smeh.

U automobilu je nosio samo najosnovnije: garderobu, hranu, piće i grickalice, ali i kompletan alat za mali i veliki servis, spreman da kvarove rešava pored puta ako zatreba.

A trebalo je mnogo više od obične popravke. Na auto-putu u Španiji doživeo je filmsku krađu. Dok je stajao da bi zategao konopac na gepeku u kojem su bili rezervni točak, alat i balon s benzinom, pored njega je stao luksuzni BMW X4. Vozač mu je pokazivao na zadnji točak, kao da upozorava na kvar.

- Spustio sam se da pogledam šta nije u redu, a čovek je u tom trenutku ušao u "zastavu" i ukrao torbicu sa 1.500 evra i svim dokumentima. Seo sam u auto i krenuo za njim. Kad je video da ga pratim, izbacio je torbicu kroz prozor. Novac je zadržao, ali su dokumenta ostala. Hvala bogu da ih je vratio, jer bi bez njih problem bio mnogo veći - priča Grdinić.

Ni tu problemima nije bio kraj.

Noćio je u mestu blizu Barselone kod prijatelja, a po dolasku u Marbelju usledio je novi šok. Smestio se u apartman koji je preko Bukinga iznajmio s garažom, ali vrata nisu radila kada je stigao oko tri ujutru. Auto je ostavio na ulici i otišao da spava. Kada se probudio, "keca" nije bilo.

Odneo ga "pauk"

- Odneo ga je "pauk". Platio sam 250 evra da ga vratim. Potpuno nepredviđen trošak, ali "zastava" je tamo bila prava atrakcija. Ljudi su prilazili, slikali je, pitali šta je ovo i odakle je stiglo. Jedan čovek zaposlen na parkingu slikao se pored auta i preko veštačke inteligencije pokušavao da otkrije koja je to mašina - ponosno kaže vozač.

Na putu je, ipak, najviše emocija izazivao susret s ljudima s Balkana.

- Ko god me sreo, trubio je, mahao, zaustavljao nas. Jedan čovek me čak pratio do pumpe samo da pita gde smo krenuli i da se slika pored auta.

Miroslav Grdinić je prešao 7.000 km do Španije i sad prodaje "keca" da bi pomogao Viktoru Miletiću

Put do Španije koštao je oko 3.000 evra, ne računajući kasniju popravku menjača, koju je morao da uradi po povratku s humane misije.

Prvobitni plan bio je još ambiciozniji - putovanje do Dubaija. Međutim, zbog nestabilne situacije na Bliskom istoku ruta je promenjena.

- Ideja je bila da tri "zastave", crvena, plava i bela, kao srpska trobojka, krenu zajedno. Ali su dvojica prijatelja zbog finansijske situacije odustala, pa sam odlučio da sam idem ka Španiji.

Njegova misija se, međutim, ovim putovanjem ne završava. Sada planira da proda "keca" i sav novac od licitacije uplati za lečenje Viktora, kome je pre dve godine dijagnostikovan maligni tumor male karlice s metastatskim promenama.

- Krajem sledeće nedelje stavićemo auto na licitaciju. On realno ne vredi mnogo, početna cena biće 500 evra, ali se nadamo da će završiti kod čoveka velikog srca i da ćemo prikupiti što više novca za Viktora.