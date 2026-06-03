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Kafa je omiljeni ritual mnogih, bez obzira na doba dana, društvo ili povod. Prema podacima iz 2025. godine prosečan Srbin godišnje popije oko 12,3 kilograma kafe, što je gotovo duplo više nego prosečan Italijan.

Da li preterujemo u ispijanju tog napitka kao i kako spremiti dobru kafu, za "Puls Srbije", govorio je Ilija Đurić - degustator i specijalista za kafu.

- Već 30 godina funkcionišem tako što do dva časova popodne popijem jednu domaću, odnosno tradicionalnu kafu, a zatim još dva espresa. To nije mnogo. Do kraja dana popiću još možda dve i nemam razloga za strah, ali je važno da se između kafa pravi pauza oko sat vremena, koliko traje dejstvo kofeina iz jedne šoljice. Nije dobro piti više kafa jednu za drugom u kratkom vremenskom periodu - rekao je Đurić.

Ilija Đurić - degustator i specijalista za kafu Foto: Kurir Televizija

Domaća kafa i dalje najpopularnija, ali raste i espreso kultura

Kako ističe, domaća kafa je i dalje najzastupljenija, dok naglašava da se navike ispijanja razlikuju od zemlje do zemlje zbog različitih kulturnih rituala.

- Naši ljudi najviše vole da piju domaću, odnosno tursku kafu. Zatim sledi espreso, čija popularnost raste iz godine u godinu, a potom filter i instant kafa. Kada je reč o preterivanju u ispijanju kafe, mislim da ne preterujemo uopšte, samo imamo drugačiji ritual. Naša kultura podrazumeva da se kafa pije sporije i duže. Italijani, recimo, popiju espreso na brzinu, pa se ne možemo direktno porediti.

Đurić je ocenio da je kafa koja se danas pije u Srbiji visokog i stabilnog kvaliteta, uz napomenu da su svežina i pravilno pakovanje ključni za očuvanje njene arome.

- Kafa koju pijemo je veoma dobrog kvaliteta. Srbija poslednjih godina prednjači po kvalitetu kafe. Danas je kvalitet mnogo stabilniji nego pre 30 godina. Kod kafe su najvažniji svežina i način čuvanja. Industrija danas koristi tehnologiju pakovanja koja omogućava da kafa dugo zadrži aromu. Problem nastaje kada kiseonik utiče na njena svojstva i aroma počne da nestaje.

Foto: Robert Neumann / Panthermedia / Profimedia

- Kafu je najbolje kupovati u manjim količinama, recimo po 100 grama, i čuvati ih u staklenoj tegli sa dobrim zatvaračem. Tako kafa može da zadrži aromu oko sedam dana. Kada govorimo o pravilnom načinu kuvanja dobre domaće kafe, pre svega su najbitniji dobra i sveža kafa, ali i voda. Najbolje je koristiti običnu česmovaču, a ne flaširanu ili omekšanu vodu. Vodu treba sipati hladnu u džezvu i pustiti da provri. Džezva bi trebalo da bude manja i emajlirana - kaže Đurić.

Đurić je, za Kurir televiziju, objasnio osnovni način pripreme domaće kafe, uz naglasak da su pravilna doza, kratko kuvanje i brzo serviranje ključni za očuvanje punog ukusa i arome.

- Otprilike dve kašičice po šolji, odnosno oko 12 do 14 grama, u zavisnosti od ukusa. Kada voda provri, džezva se skloni sa ringle, doda se kafa, dobro promeša i vrati kratko na šporet dok kafa ne krene da se podiže. Tada je gotova. Važno je da se kafa odmah servira tamo gde će se piti, jer se tako ne remeti proces ekstrakcije i aroma ostaje punija - za Kurir televiziju, zaključio je Đurić.

06:34 SRBI PREDNJAČE U SVETU PO POTROŠNJI KAFE! Stručnjak za Kurir televiziju objasnio zašto aroma brzo nestane i kako da je sačuvate - OVE stvari su ključne Izvor: Kurir televizija

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