Kućne papuče su tamo gde je naš dom, a upravo tu snažnu simboliku nosi radionica "Jedan dan. Niko sam", koja je bila održana u Centru za porodični smeštaj i usvojenje „Miloševac“. Reč je o akciji „Dan veselih papuča“, tokom koje su deca oslikavala svoju obuću. Ova kreativna aktivnost nosi duboku poruku i predstavlja dokaz da su ta deca, barem za sada, pronašla svoj siguran dom. Više o radionici za "Centralni dnevnik" Kurir televizije govorio je Nebojša Dobrić.

Radionica o važnosti doma i pripadnosti

- Simbol kampanje "Dan veselih papuča" upravo su kućne papuče, koje predstavljaju toplinu doma, sigurnost i osećaj pripadnosti koje bi svako dete trebalo da ima. Tokom dana, u okviru akcije organizovana je radionica oslikavanja papuča pod nazivom „Jedan dan. Niko sam“, kroz koju se šalje poruka solidarnosti, empatije i zajedništva. Prema podacima, u Srbiji više od 5.500 dece živi bez roditeljskog staranja, a cilj kampanje je da se o toj temi govori glasnije, da se sruše predrasude o hraniteljstvu i podigne svest o važnosti porodičnog okruženja za odrastanje svakog deteta. Organizatori pozivaju građane da danas obuju svoje najšarenije i najveselije papuče, fotografišu se i na taj način pošalju poruku deci koja odrastaju bez roditeljske brige - kaže Dobrić.

Vesele papuče kao simbol doma i pripadnosti

Posedovanje svojih papuča u domu, čini mi se, najvažniji je znak pripadanja nečemu i nekome. Mi pripadamo nekom prostoru, nekoj kući, nekom domu, i želimo da te papuče budu vesele, kao i detinjstvo i odrastanje naše dece. Danas se opominjemo da možda nismo u potpunosti svesni značaja i nismo u dovoljnoj meri svesni potreba ove dece, tako da se uzdam da ćemo svi zajedno, na jedan veseo i kreativan način, još jednom podsetiti naše sugrađane na ovu ciljnu grupu i na podršku koja im je pre svega od nas neophodna - kaže Tatjana Dražilović, osnivač Centra "Zvezda".

"DAN VESELIH PAPUČA": Inicijativa za podizanje svesti o deci bez roditeljskog staranja Izvor: Kurir televizija

